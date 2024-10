ETV Bharat / offbeat

"గుంట పొంగనాలు + పచ్చిమిర్చి పచ్చడి" డెడ్లీ కాంబినేషన్ - ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

How to Make Gunta Ponganalu in Telugu : చాలా మంది ఇళ్లలో ఎప్పుడూ ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా, పెసరట్లేనా.. అంటూ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు బోరింగ్​గా ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ పట్టుకొచ్చాం. అదే.. "గుంట పొంగనాలు విత్​ పచ్చిమిర్చి చట్నీ". ఈ కాంబినేషన్​లో గుంట పొంగనాలను తిన్నారంటే పిల్లలే కాదు ఎవరైనా మళ్లీ మళ్లీ కావాలనాల్సిందే. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది గుంట పొంగనాలు విత్ పచ్చిమిచ్చి పచ్చడి కాంబినేషన్​! ఇంతకీ, వీటి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మినపపప్పు - 1 గ్లాసు

బియ్యం - 3 గ్లాసులు

శనగపప్పు - 5 చెంచాలు

మెంతులు - 1 చెంచా

ఉల్లిపాయలు - 2

కరివేపాకు - కొద్దిగా

పచ్చడి కోసం :