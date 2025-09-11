ETV Bharat / offbeat

కమ్మటి "గుమ్మడికాయ పులుసు" - ముద్దపప్పుతో కలిపి తింటుంటే ఎప్పటికీ మర్చిపోరు!

గుమ్మడికాయ రెసిపీ - ముద్దపప్పుతో అద్దిరిపోయే పులుసు

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 11, 2025

Gummadikaya Pulusu : సంప్రదాయ వంటకం "గుమ్మడికాయ పులుసు" రుచి ఎపుడైనా టేస్ట్ చేశారా? కాస్త చింతపండు రసం, కొద్దిగా బెల్లం కలిపి చేసే స్వీట్ గుమ్మడికాయ పులుసుకు తోడు ముద్దపప్పు కలిపి తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది. ఎపుడైనా గుమ్మడికాయ వంటకం తినాలనిపిస్తే ఓసారి ఇలా ముద్దపప్పుతో పులుసు తయారు చేసుకుని ఆరగించేయండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - టీ స్పూన్
  • కంది పప్పు - అర కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
పులుసు కోసం :

  • నూనె - 1.5టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గుమ్మడి కాయ ముక్కలు - 300 గ్రాములు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
  • బెల్లం - పావు కప్పు
తాలింపు కోసం :

  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :

  • గుమ్మడికాయ పులుసు, ముద్దపప్పు వేర్వేరుగా తయారు చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా ముద్దపప్పు తయారు చేయడానికి కుక్కర్ పొయ్యి మీద పెట్టుకుని టీ స్పూన్ నూనె వేసి అరకప్పు కంది పప్పు లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • పప్పు వేగి మంచి వాసన వచ్చే సమయంలో కప్పు నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ లో కుక్కర్ 4 విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
  • ఇపుడు పక్కన మరో పొయ్యి మీద 1.5 టేబుల్ స్పూన్ నూనె, మెంతులు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, ఎండు మిర్చి వేసి మెంతులు రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, కరివేపాకు, 2 ఉల్లిపాయల తరుగు వేసి కలపాలి. పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి 3 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత 300 గ్రాముల తీపి గుమ్మడి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మూతపెట్టి 15 నిమిషాలు వదిలేయాలి.
  • ఇపుడు చింతపండు పులుసు పోసి, పావు కప్పు బెల్లం కూడా వేసి మరిగించి రుచి చూసుకుని ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకోవాలి.
  • పులుసు బాగా మరిగించిన తర్వాత పక్కకు దించుకుని ఉడికించిన పప్పును గుత్తితో మాష్ చేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని తాలింపు వేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం నెయ్యి వేడిచేసి జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించి ఎర్రగా మారిన ముద్దపప్పులో వేసి కలిపితే చాలు! ఈ కమ్మని గుమ్మడికాయ పులుసు ఎంతో బాగుంటుంది.

