వర్షాకాలంలో వేడివేడిగా 'కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం' - స్పైసీగా బాగుంటుంది! - KODIGUDDU KARAM

ఘుమఘుమలాడే కోడిగుడ్డు కారం - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Making Chilli Egg Recipe
Making Chilli Egg Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read

Making Chilli Egg Recipe : సింపుల్​గా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసీపీల్లో కోడిగుడ్డు కూర ఒకటి. ఇక బ్యాచిలర్స్ ఫేవరెట్ కర్రీ కూడా ఇది. రెండో మూడో ఆనియన్స్, రెండు టమోటాలు, కాసిన్ని పచ్చిమిర్చి ఉంటే చాలు! నాలుగు కోడిగుడ్లు తెచ్చి ఇక ఆ రోజుకు కర్రీ వండుకొని తృప్తిగా తినేస్తారు. చాలామంది సమయం లేనపుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనపుడు ఎగ్ కర్రీతో సరిపెడుతుంటారు. మామూలుగా మనం తరచూ ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు వేసి కోడిగుడ్డు కూర చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఎగ్ కారం చేశారంటే వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!

Making Chilli Egg Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు -9
  • వెల్లుల్లి -2
  • ఉల్లిగడ్డలు -2
  • పచ్చిమిర్చి -2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Making Chilli Egg Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నెలో 9 కోడిగుడ్లను తీసుకోవాలి. అందులో నీటితో పాటు ఉప్పు వేయాలి.​ వాటిని కాసేపు ఉడికించాలి. ఎగ్స్ ఉడికిన తర్వాత వాటిని పొట్టు తీసి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
Making Chilli Egg Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు పొట్టు తీసిన వెల్లులిని మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని గ్రైండ్ చేయాలి. మరి మెత్తగా కాకుండా చూసుకోవాలి.
  • ఈ క్రమంలో ఉడికించిన ఎగ్స్​కి గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నె పెట్టుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. ఆయిల్ వేడిక్కిన కోడిగుడ్లను వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇలా రెండుమూడు నిమిషాలు వేగనివ్వాలి. కోడిగుడ్లు రంగు మారిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Making Chilli Egg Recipe
పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలోకి ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. ఇందులోకి ఆఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర, సన్నగా కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మనం రెడీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కారాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
Making Chilli Egg Recipe
తయారైన కోడిగుడ్డు కారం (Getty Images)
  • మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. వెల్లుల్లి కారం పట్టే విధంగా బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి వేగనివ్వాలి. ఇది యాడ్ చేయడం ఫ్లేవర్ రుచి మారుతుంది. ఇక ఎగ్ వెల్లుల్లి కారం తయారైంది.
  • వేడివేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్​గా ఉంటుంది.అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రెస్టారెంట్​ స్టైల్ ఎగ్ కారం కర్రీ రెడీ! ఈ కోడిగుడ్డు కారం కర్రీ ప్రిపరేషన్ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

