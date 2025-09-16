పచ్చిమిర్చి ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పొడి చేసుకోండి - మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
రొటీన్కు భిన్నంగా పచ్చిమిర్చి కారం పొడి - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 12:12 PM IST
Pachi Mirchi Karam Podi Making : కారం పొడితో తినడం చాలా మందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. అందుకే ఇండ్లలో పల్లీలు, నువ్వులు, పుట్నాలు వంటివాటితో పొడులను ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. మరి మీరూ ఎప్పుడైనా పచ్చిమిర్చి కారం పొడి ట్రై చేశారా? పచ్చిమిర్చి రేటు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా పొడి చేసి పెట్టుకున్నారంటే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అంతేకాక దీనిని టిఫిన్స్తో పాటు అన్నంలోకి కూడా తినొచ్చు. పైగా ఇది చేయడం కూడా ఈజీనే. మరి ఇప్పుడు ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా?
ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్ "గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్ టేస్ట్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుట్నాలు - ముప్పావు కప్పు
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 25
- కరివేపాకు - ఒక కప్పు
- చింతపండు - రెండు టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 2
- దొడ్డు ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పచ్చిమిర్చిని కడిగి సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ముప్పావు కప్పుల పుట్నాలు వేసి కాస్తా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- అదే పాన్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలను వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. (పల్లీలు లేదంటే నువ్వులు వాడుకోవచ్చు). ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలను యాడ్ చేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి వేసి వేగనివ్వాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కొబ్బరి కొద్దిగా రంగు మారేంత వరకు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇందులోకే ఒక కప్పు కరివేపాకు, రెండు టీ స్పూన్ల చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో పల్లీలు ఎండుకొబ్బరి మిశ్రమంతో పాటు వేయించిన పచ్చిమిర్చికరివేపాకు వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా దొడ్డు ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే వేయించిన పుట్నాలను వేసి మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చివరగా 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అంతే పచ్చిమిర్చి కారం పొడి రెడీ అయినట్లే!
- దీనిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి నిల్వ చేసుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి కారం పొడి బయట ఉంచినట్లయితే నెల రోజుల పాటు, అదే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
- ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.
"గోంగూర ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేయండి - రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "బెండీ మసాలా" కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో కూడా అదే టేస్ట్!