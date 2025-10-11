హైదరాబాదీ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : October 11, 2025 at 2:55 PM IST
Green Chicken Curry Recipe : ప్రతి సండే ఒకటే తరహాలో చికెన్ తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే, మీకోసమే ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదించేలా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, హైదరాబాదీ స్పెషల్ "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ". ఈ స్టైల్లో చేశారంటే ఎన్నడూ తినని సరికొత్త టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ కర్రీ అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు కూడా భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే గ్రీన్ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
గ్రీన్ పేస్ట్ కోసం :
- అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30 నుంచి 40
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కొత్తిమీర - రెండు చిన్న కట్టలు
- పుదీనా - రెండు పిడికెళ్లు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- జీడిపప్పులు - 20 నుంచి 25
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
కర్రీ కోసం :
- చికెన్ - కేజీ
- నూనె - ఎనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - మూడ్నాలుగు
- సాజీరా - రెండు టీస్పూన్లు
- లవంగాలు - 10
- యాలకులు - ఐదారు
- దాల్చినచెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
- మరాటిమొగ్గ - రెండు
- రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మారినేషన్లోకి కావాల్సిన గ్రీన్ పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కాడలతో సహా కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి.
- అలాగే, జీడిపప్పు పలుకులు, అవసరం మేరకు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ గ్రీన్ పేస్ట్ను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నిమ్మరసం పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, సజీరా, మరాటి మొగ్గ, రాతిపువ్వు అన్నీ వేసుకుని మసాలాలను వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక నిలువుగా కట్ చేసుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అందులో మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి హై ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ విధంగా వేయించాక స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి మిరియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి మరోసారి బాగా కలిపి పాన్పై స్టీల్ ప్లేట్ ఉంచి అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసి మంటను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గనివ్వాలి.
- అలా మగ్గించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం సరిపోలేదనిపిస్తే కొద్దిగా ఎండుకారం, సాల్డ్ యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకుని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన స్పైసీనెస్ మొత్తం పచ్చిమిర్చి నుంచే వస్తుంది. కాబట్టి, పచ్చిమిర్చిని మీ రుచికి తగినన్ని తీసుకోవాలి.
- కొత్తిమీర పేస్ట్లో జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవడం ద్వారా కర్రీకి చిక్కని గ్రేవీతోపాటు మంచి రుచి వస్తుంది.
- మీరు కర్రీని కాస్త పలుచగా కావాలనుకుంటే గ్రేవీ కోసం కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, తక్కువ మొత్తంలో ఈ రెసిపీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్తోపాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.