హైదరాబాదీ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!

- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Green Chicken Curry Recipe
Green Chicken Curry Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 2:55 PM IST

Green Chicken Curry Recipe : ప్రతి సండే ఒకటే తరహాలో చికెన్ తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే, మీకోసమే ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదించేలా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, హైదరాబాదీ స్పెషల్ "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ". ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే ఎన్నడూ తినని సరికొత్త టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ కర్రీ అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు కూడా భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే గ్రీన్ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Green Chicken Curry Recipe
చికెన్

కావాల్సిన పదార్థాలు :

గ్రీన్ పేస్ట్ కోసం :

  • అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30 నుంచి 40
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • కొత్తిమీర - రెండు చిన్న కట్టలు
  • పుదీనా - రెండు పిడికెళ్లు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • జీడిపప్పులు - 20 నుంచి 25
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి
Green Chicken Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి

కర్రీ కోసం :

  • చికెన్ - కేజీ
  • నూనె - ఎనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - మూడ్నాలుగు
  • సాజీరా - రెండు టీస్పూన్లు
  • లవంగాలు - 10
  • యాలకులు - ఐదారు
  • దాల్చినచెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
  • మరాటిమొగ్గ - రెండు
  • రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
  • మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Green Chicken Curry Recipe
కొత్తిమీర

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మారినేషన్​లోకి కావాల్సిన గ్రీన్​ పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​ తీసుకుని అందులో అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కాడలతో సహా కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి.
Green Chicken Curry Recipe
జీడిపప్పు పలుకులు
  • అలాగే, జీడిపప్పు పలుకులు, అవసరం మేరకు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ గ్రీన్​ పేస్ట్​ను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్​లో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, నిమ్మరసం పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.

Green Chicken Curry Recipe
వెల్లుల్లి
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, సజీరా, మరాటి మొగ్గ, రాతిపువ్వు అన్నీ వేసుకుని మసాలాలను వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక నిలువుగా కట్​ చేసుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి లైట్​ గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​కి టర్న్ చేసి మిరియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి మరోసారి బాగా కలిపి పాన్​పై స్టీల్​ ప్లేట్​ ఉంచి అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసి మంటను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గనివ్వాలి.
Green Chicken Curry Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • అలా మగ్గించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు, కారం సరిపోలేదనిపిస్తే కొద్దిగా ఎండుకారం, సాల్డ్ యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకుని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్​లో నోరూరించే "గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Green Chicken Curry Recipe
మసాలా దినుసులు

చిట్కాలు :

  • ఈ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన స్పైసీనెస్ మొత్తం పచ్చిమిర్చి నుంచే వస్తుంది. కాబట్టి, పచ్చిమిర్చిని మీ రుచికి తగినన్ని తీసుకోవాలి.
  • కొత్తిమీర పేస్ట్​​లో జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవడం ద్వారా కర్రీకి చిక్కని గ్రేవీతోపాటు మంచి రుచి వస్తుంది.
  • మీరు కర్రీని కాస్త పలుచగా కావాలనుకుంటే గ్రేవీ కోసం కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, తక్కువ మొత్తంలో ఈ రెసిపీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్​తోపాటు ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

