నోరూరించే "గోరుమిటీలు" - సూపర్​ టేస్ట్​తో జ్యూసీజ్యూసీగా!

జ్యూసీగా, కరకరలాడే కమ్మనైన గోరుమిటీలు - నెలరోజుల పాటు నిల్వ!

GORUMITILU SWEET
GORUMITILU SWEET (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 2:16 PM IST

Gorumiti Recipe in Telugu : ఇంట్లో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. లడ్డు, మైసూర్​పాక్, అరిసెలు, గవ్వలు లాంటివి చేస్తారు. ఇవి రోజు తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే కొత్తగా ఈ గోరుమిటీలను ట్రై చేసి చూడండి. వీటిని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు, పెద్దలు ఈ స్వీట్ తిన్నారంటే ఇంకోటి కావాలంటారు. సడన్​గా ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇది చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్ చేయండి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

"గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రై" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

Gorumitilu
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • నూనె - అరకప్పు
  • బెల్లం - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
Gorumitilu
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో రెండు కప్పల మైదాపిండి, ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు వంటసోడా, అర కప్పు వేడి చేసిన ఆయిల్ వేయాలి. (నూనె లేదంటే నెయ్యి వేసుకోవచ్చు).
  • ముందుగా పిండిని స్పూన్​తో కలిపి ఆ తర్వాత చేతితో మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ దీనిని చపాతీ పిండి టైపులో కలపాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి పావుగంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
Gorumitilu
ఉప్పు (Getty Images)
  • పావుగంట తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా బాల్స్​ లాగా చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా పిండిని రోల్​లాగా చేసి చేతితో నొక్కుతూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేయాలి. మిగిలిన పిండిపైన తడి క్లాత్ వేసుకోవాలి.
Gorumitilu
బెల్లం (Getty Images)
  • లేదంటే కొత్తదువ్వెన తీసుకొని రోల్​లాగా చేసుకున్న పిండిని వేసి చపాతీ కర్రతో స్ప్రైడ్ చేసి చేతితో నొక్కాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోరుమిటీలను వేసి వేగనివ్వాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు కడాయి పెట్టుకొని రెండు కప్పుల బెల్లం వేసుకోవాలి. ఇందులో పావు కప్పు వాటర్ పోసి కరిగించాలి. (బెల్లం లేదంటే చక్కెర వేసుకోవచ్చు).
Gorumitilu
గోరుమిటీలను చేతితో నొక్కుతూ ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • బెల్లం పాకానికి వచ్చిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేయాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గోరుమిటీలను వేసి పాకం మొత్తం వాటన్నింటికి పట్టేవరకు ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం వాటిని బయటకు తీయాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ జ్యూసీజ్యూసీ గోరుమిటీలు మీ ముందుంటాయి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే నెలరోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.

