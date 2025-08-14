ETV Bharat / offbeat

స్పైసీ "గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ"-  కుక్కర్లో సింపుల్​గా ఇలా చేస్తే ఎంతో రుచి! - GORUCHIKKUDU MASALA CURRY

రుచికరంగా ఇలా గోరుచిక్కుడుకాయ కర్రీ చేయండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

Goru Chikkudukaya Masala Curry in Telugu
Goru Chikkudukaya Masala Curry in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read

Goru Chikkudukaya Masala Curry in Telugu : గోరుచిక్కుడుకాయ, టమోటా కలిపి చేసే కర్రీ కొంత మందికి నచ్చదు. చిక్కటి గ్రేవీతో ఉండే ఈ కర్రీ ఎప్పుడూ చేస్తే బోరింగ్​గా ఉంటుంది కదూ! కాబట్టి, ఓసారి కుక్కర్లో ఇలా గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఈ గోరుచిక్కుడు మసాలా కూర చపాతీలతో పాటు, వేడివేడి అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ కర్రీతో పాటు రసం, చారు వంటివి ఉంటే తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. మరి ఈజీగా గోరుచిక్కుడు కాయ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "టేస్టీ చెక్కలు" - ఇలాగైతే 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Goru Chikkudukaya
Goru Chikkudukaya (getty images)

గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోరుచిక్కుడు కాయ - పావు కేజీ
  • టీ స్పూన్ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
  • టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • టీ స్పూన్ -శనగపప్పు
  • అర టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్ - శనగపప్పు
  • చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 5
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • వెల్లుల్లి - 3
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
nuvvulu
nuvvulu (getty images)

గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ విధానం

  • ముందుగా గోరుచిక్కుడుకాయ శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్​ పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి. పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అర టీస్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
  • తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించండి. ఆనియన్స్ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత టీ స్పూన్ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, గోరుచిక్కుడుకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇప్పుడు కుక్కర్​పై మూత పెట్టి రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించండి.
ఉల్లిపాయ
ఉల్లిపాయ (getty images)
  • ఈలోపు మరొక స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించండి. అనంతరం చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, అర టేబుల్​స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించండి.
  • ధనియాలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా 2 టేబుల్​స్పూన్లు నువ్వులు వేసి అర నిమిషంపాటు వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో వెల్లుల్లి వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కుక్కర్​ మూత తీసి గోరుచిక్కుడు కాయ కర్రీని ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలపొడి వేసి కలపండి. లో ఫ్లేమ్​లో మరో మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
curry leaves
curry leaves (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కూర మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి, అలాగే చపాతీల్లోకి గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ఎంతో బాగుంటుంది.

కమ్మని "వంకాయ పెరుగు తాలింపు" - 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ - అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్​!

"మినప గారెలు" నూనె పీల్చకుండా ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా ఎంతో బాగుంటాయి!

Goru Chikkudukaya Masala Curry in Telugu : గోరుచిక్కుడుకాయ, టమోటా కలిపి చేసే కర్రీ కొంత మందికి నచ్చదు. చిక్కటి గ్రేవీతో ఉండే ఈ కర్రీ ఎప్పుడూ చేస్తే బోరింగ్​గా ఉంటుంది కదూ! కాబట్టి, ఓసారి కుక్కర్లో ఇలా గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఈ గోరుచిక్కుడు మసాలా కూర చపాతీలతో పాటు, వేడివేడి అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ కర్రీతో పాటు రసం, చారు వంటివి ఉంటే తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. మరి ఈజీగా గోరుచిక్కుడు కాయ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "టేస్టీ చెక్కలు" - ఇలాగైతే 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Goru Chikkudukaya
Goru Chikkudukaya (getty images)

గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోరుచిక్కుడు కాయ - పావు కేజీ
  • టీ స్పూన్ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
  • టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • టీ స్పూన్ -శనగపప్పు
  • అర టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్ - శనగపప్పు
  • చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 5
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • వెల్లుల్లి - 3
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
nuvvulu
nuvvulu (getty images)

గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ విధానం

  • ముందుగా గోరుచిక్కుడుకాయ శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్​ పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి. పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అర టీస్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
  • తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించండి. ఆనియన్స్ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత టీ స్పూన్ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, గోరుచిక్కుడుకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇప్పుడు కుక్కర్​పై మూత పెట్టి రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించండి.
ఉల్లిపాయ
ఉల్లిపాయ (getty images)
  • ఈలోపు మరొక స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించండి. అనంతరం చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, అర టేబుల్​స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించండి.
  • ధనియాలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా 2 టేబుల్​స్పూన్లు నువ్వులు వేసి అర నిమిషంపాటు వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో వెల్లుల్లి వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కుక్కర్​ మూత తీసి గోరుచిక్కుడు కాయ కర్రీని ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలపొడి వేసి కలపండి. లో ఫ్లేమ్​లో మరో మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
curry leaves
curry leaves (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కూర మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి, అలాగే చపాతీల్లోకి గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ఎంతో బాగుంటుంది.

కమ్మని "వంకాయ పెరుగు తాలింపు" - 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ - అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్​!

"మినప గారెలు" నూనె పీల్చకుండా ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా ఎంతో బాగుంటాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST GORU CHIKKUDUKAYA CURRYGORU CHIKKUDUKAYA CURRYCLUSTER BEANS MASALA CURRY TELUGUగోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీGORUCHIKKUDU MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.