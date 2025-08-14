Goru Chikkudukaya Masala Curry in Telugu : గోరుచిక్కుడుకాయ, టమోటా కలిపి చేసే కర్రీ కొంత మందికి నచ్చదు. చిక్కటి గ్రేవీతో ఉండే ఈ కర్రీ ఎప్పుడూ చేస్తే బోరింగ్గా ఉంటుంది కదూ! కాబట్టి, ఓసారి కుక్కర్లో ఇలా గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఈ గోరుచిక్కుడు మసాలా కూర చపాతీలతో పాటు, వేడివేడి అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ కర్రీతో పాటు రసం, చారు వంటివి ఉంటే తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. మరి ఈజీగా గోరుచిక్కుడు కాయ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
రాగిపిండితో కరకరలాడే "టేస్టీ చెక్కలు" - ఇలాగైతే 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోరుచిక్కుడు కాయ - పావు కేజీ
- టీ స్పూన్ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్
- కరివేపాకు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
- టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- టీ స్పూన్ -శనగపప్పు
- అర టీస్పూన్ - ఆవాలు
- అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- టేబుల్స్పూన్ - శనగపప్పు
- చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 5
- అర టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - నువ్వులు
- వెల్లుల్లి - 3
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
- కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ విధానం
- ముందుగా గోరుచిక్కుడుకాయ శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి. పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అర టీస్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
- తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించండి. ఆనియన్స్ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత టీ స్పూన్ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, గోరుచిక్కుడుకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇప్పుడు కుక్కర్పై మూత పెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించండి.
- ఈలోపు మరొక స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి టేబుల్స్పూన్ శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించండి. అనంతరం చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, అర టేబుల్స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించండి.
- ధనియాలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా 2 టేబుల్స్పూన్లు నువ్వులు వేసి అర నిమిషంపాటు వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో వెల్లుల్లి వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి గోరుచిక్కుడు కాయ కర్రీని ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలపొడి వేసి కలపండి. లో ఫ్లేమ్లో మరో మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కూర మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి, అలాగే చపాతీల్లోకి గోరుచిక్కుడుకాయ మసాలా కర్రీ ఎంతో బాగుంటుంది.
కమ్మని "వంకాయ పెరుగు తాలింపు" - 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ - అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్!
"మినప గారెలు" నూనె పీల్చకుండా ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా ఎంతో బాగుంటాయి!