ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా!

- రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి! - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Gongura Vankaya Curry
Gongura Vankaya Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Gongura Vankaya Curry : గోంగూర పేరు చెబితే చాలు మనలో చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. దానితో నేరుగా చేసుకునే పచ్చడి, పప్పు వంటివే కాకుండా కాంబినేషన్ కర్రీలూ భలే టేస్ట్ ఉంటాయి. అందుకే, మీకోసం ఇప్పుడు అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ". ఈ కాంబినేషన్ కర్రీ వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ వదిలిపెట్టరు. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా నోరూరించే ఈ కర్రీని పెద్దలే కాదు పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అదుర్స్ అనిపించే గోంగూర వంకాయ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Gongura Vankaya Curry
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - రెండు కట్టలు (మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - 10 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - 4 (మీడియం సైజ్​వి)
  • వంకాయలు - 400 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు (తగినంత)
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు

Gongura Vankaya Curry
వంకాయలు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, వంకాయలను నిలువు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి గరిటెతో తిప్పుతూ బాగా మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • గోంగూర మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అది చల్లారాక మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మరీ మెత్తని పేస్ట్​లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
Gongura Vankaya Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి హీట్ చేయాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Gongura Vankaya Curry
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి లైట్​గా వేగాక నిలువుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసుకుని రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.

Gongura Vankaya Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని అవన్నీ వంకాయ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్​లో ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • వంకాయ ముక్కలుగా మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ధనియాల పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్​ను జత చేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా కలిపాక మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • అదంతా బాగా మగ్గి పాన్ సైడ్స్ నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, వావ్ అనిపించే రుచితో నోరూరించే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Gongura Vankaya Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ కర్రీని వీలైనంత వరకు వాటర్ వేయకుండానే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. అందుకే, ఈ రెసిపీలో కాస్త నూనె ఎక్కువగానే పడుతుంది.
  • అలాగే, ఈ రెసిపీలో పులుపు ఎడ్జస్ట్ అయ్యేలా కారాన్ని తగినంత యాడ్ చేసుకోవాలి.

