ETV Bharat / offbeat

"గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు" ఇలా చేసి చూడండి - ఈ కాంబినేషన్​తో ఇంట్లో వాళ్లందరూ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు! - GONGURA CLUSTER BEANS RECIPE

గోంగూర, గోరుచిక్కుడుతో ఇగురు ఇలా చేస్తే - ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా అడిగి మరీ తింటారు!

Gongura Cluster Beans Recipe
Gongura Cluster Beans Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read

Gongura Cluster Beans Recipe In Telugu: గోరుచిక్కుడు కర్రీ, గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీలను చూసే ఉంటారు. దాదాపు అలాంటి కోవలోనికి చెందినదే గోంగూర, గోరుచిక్కుడుతో కలిపి చేసే ఇగురు. అదేంటి గోంగూరతో గోరుచిక్కుడు ఇగురా? అని అనుకుంటున్నారా? ఇది కొత్తేం కాదు. కానీ, దీన్ని చేసిన రోజున మాత్రం మీ ఇంట్లో వాళ్లు చాలా స్పెషల్ వంటకం చేశారనే తృప్తితో భోజనం చేస్తారు. దీన్ని చేసుకోవడం కూడా ఎంతో సులభమైన ప్రక్రియ. గోంగూర గోరుచిక్కుడు కర్రీ ఇలా చేసుకుంటే చాలు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపించేలా రుచి చాలా బాగుంటుందనడంలో సందేహమే లేదు.

Gongura Cluster Beans Recipe
Gongura Cluster Beans Recipe (gettyimages)

గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురుకు కావలసిన పదార్థాలు:

  • గోరుచిక్కుడుకాయలు: 250 గ్రాములు
  • గోంగూర ఆకులు: 1 కప్పు (లేదా మీ రుచికి తగినంత)
  • నూనె: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర: 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి: 2-3 (కట్ చేసుకున్నవి)
  • ఉల్లిపాయ: 1 (కట్ చేసుకున్నది)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 4-5 (చిన్నగా కట్ చేసుకున్నవి)
  • కరివేపాకు: ఒక రెమ్మ
  • ఉప్పు: రుచికి తగినంత
  • కారం: 1 స్పూన్
  • పసుపు: అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర: కొద్దిగా
Gongura Cluster beans Recipe
Gongura Cluster beans Recipe (gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • గోరుచిక్కుడుకాయలను ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి, దానికి ఉన్న పీచును పూర్తిగా తీసివేసి, వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల నూనెను పోసి బాగా వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు జీలకర్ర, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు రెమ్మలను వేసి పొయ్యిపై బాగా వేయించాలి. అప్పుడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసి, అవి కొద్దిగా మగ్గే వరకు బాగా వేయించాలి. పూర్తిగా మగ్గిన ఉల్లిపాయల్లో గోరుచిక్కుడు ముక్కలను వేసి ఇంచుమించు 2 నిమిషాల పాటు వాటిని వేయించాలి.
Gongura Cluster beans Recipe
Gongura Cluster beans Recipe (gettyimages)
  • ఇప్పుడు గోంగూర ఆకులను అందులో వేసి బాగా వాటిని కలపాలి. ఆ తర్వాత గోంగూర కొద్దిగా మగ్గే వరకు కొద్దిసేపు పాటు వాటిని అందులో ఉంచాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి బాగా కలపాలి. అంతేకాకుండా ఇందులో కొంచెం నీళ్లను పోసి పాత్రకు మూతపెట్టి, గోరుచిక్కుడు కాయలను మెత్తగా ఉడికే వరకు బాగా మగ్గించాలి. ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో మూతతీసి వాటిని కలుపుతూ ఉండాలి. అప్పుడు కాసేపటికి గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు కూర బాగా ఉడికి, నీరంతా ఇంకిపోయాక, కొత్తిమీరతో అలంకరించి, వేడి వేడి అన్నంతో వడ్డించాలి. అంతే మీరు నచ్చే, మీ కుటుంబం మెచ్చే గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు రెడీ! దీన్ని కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.
Gongura Cluster Beans Recipe
Gongura Cluster Beans Recipe (Gettyimages)

"గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీ" ఒక్కసారి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంట్లో వాళ్లందరూ మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు!

"గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీ" ఈ స్టైల్​లో చేయండి - వద్దనే పిల్లలు కూడా మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Gongura Cluster Beans Recipe In Telugu: గోరుచిక్కుడు కర్రీ, గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీలను చూసే ఉంటారు. దాదాపు అలాంటి కోవలోనికి చెందినదే గోంగూర, గోరుచిక్కుడుతో కలిపి చేసే ఇగురు. అదేంటి గోంగూరతో గోరుచిక్కుడు ఇగురా? అని అనుకుంటున్నారా? ఇది కొత్తేం కాదు. కానీ, దీన్ని చేసిన రోజున మాత్రం మీ ఇంట్లో వాళ్లు చాలా స్పెషల్ వంటకం చేశారనే తృప్తితో భోజనం చేస్తారు. దీన్ని చేసుకోవడం కూడా ఎంతో సులభమైన ప్రక్రియ. గోంగూర గోరుచిక్కుడు కర్రీ ఇలా చేసుకుంటే చాలు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపించేలా రుచి చాలా బాగుంటుందనడంలో సందేహమే లేదు.

Gongura Cluster Beans Recipe
Gongura Cluster Beans Recipe (gettyimages)

గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురుకు కావలసిన పదార్థాలు:

  • గోరుచిక్కుడుకాయలు: 250 గ్రాములు
  • గోంగూర ఆకులు: 1 కప్పు (లేదా మీ రుచికి తగినంత)
  • నూనె: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర: 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి: 2-3 (కట్ చేసుకున్నవి)
  • ఉల్లిపాయ: 1 (కట్ చేసుకున్నది)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 4-5 (చిన్నగా కట్ చేసుకున్నవి)
  • కరివేపాకు: ఒక రెమ్మ
  • ఉప్పు: రుచికి తగినంత
  • కారం: 1 స్పూన్
  • పసుపు: అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర: కొద్దిగా
Gongura Cluster beans Recipe
Gongura Cluster beans Recipe (gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • గోరుచిక్కుడుకాయలను ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి, దానికి ఉన్న పీచును పూర్తిగా తీసివేసి, వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల నూనెను పోసి బాగా వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు జీలకర్ర, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు రెమ్మలను వేసి పొయ్యిపై బాగా వేయించాలి. అప్పుడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసి, అవి కొద్దిగా మగ్గే వరకు బాగా వేయించాలి. పూర్తిగా మగ్గిన ఉల్లిపాయల్లో గోరుచిక్కుడు ముక్కలను వేసి ఇంచుమించు 2 నిమిషాల పాటు వాటిని వేయించాలి.
Gongura Cluster beans Recipe
Gongura Cluster beans Recipe (gettyimages)
  • ఇప్పుడు గోంగూర ఆకులను అందులో వేసి బాగా వాటిని కలపాలి. ఆ తర్వాత గోంగూర కొద్దిగా మగ్గే వరకు కొద్దిసేపు పాటు వాటిని అందులో ఉంచాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి బాగా కలపాలి. అంతేకాకుండా ఇందులో కొంచెం నీళ్లను పోసి పాత్రకు మూతపెట్టి, గోరుచిక్కుడు కాయలను మెత్తగా ఉడికే వరకు బాగా మగ్గించాలి. ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో మూతతీసి వాటిని కలుపుతూ ఉండాలి. అప్పుడు కాసేపటికి గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు కూర బాగా ఉడికి, నీరంతా ఇంకిపోయాక, కొత్తిమీరతో అలంకరించి, వేడి వేడి అన్నంతో వడ్డించాలి. అంతే మీరు నచ్చే, మీ కుటుంబం మెచ్చే గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు రెడీ! దీన్ని కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.
Gongura Cluster Beans Recipe
Gongura Cluster Beans Recipe (Gettyimages)

"గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీ" ఒక్కసారి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంట్లో వాళ్లందరూ మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు!

"గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీ" ఈ స్టైల్​లో చేయండి - వద్దనే పిల్లలు కూడా మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

GONGURA CLUSTER BEANS RECIPEగోంగూర గోరుచిక్కుడుకాయ ఇగురుMAKING OF GONGURA CLUSTER BEANSGONGURA CLUSTER BEANSGONGURA CLUSTER BEANS RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

ట్రక్ డ్రైవర్లకు లేబర్ వీసాలు నిలిపేసిన అమెరికా- మరో 5.5 కోట్ల మంది పత్రాల పరిశీలన

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.