Gongura Cluster Beans Recipe In Telugu: గోరుచిక్కుడు కర్రీ, గోరుచిక్కుడు మసాలా కర్రీలను చూసే ఉంటారు. దాదాపు అలాంటి కోవలోనికి చెందినదే గోంగూర, గోరుచిక్కుడుతో కలిపి చేసే ఇగురు. అదేంటి గోంగూరతో గోరుచిక్కుడు ఇగురా? అని అనుకుంటున్నారా? ఇది కొత్తేం కాదు. కానీ, దీన్ని చేసిన రోజున మాత్రం మీ ఇంట్లో వాళ్లు చాలా స్పెషల్ వంటకం చేశారనే తృప్తితో భోజనం చేస్తారు. దీన్ని చేసుకోవడం కూడా ఎంతో సులభమైన ప్రక్రియ. గోంగూర గోరుచిక్కుడు కర్రీ ఇలా చేసుకుంటే చాలు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపించేలా రుచి చాలా బాగుంటుందనడంలో సందేహమే లేదు.
గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురుకు కావలసిన పదార్థాలు:
- గోరుచిక్కుడుకాయలు: 250 గ్రాములు
- గోంగూర ఆకులు: 1 కప్పు (లేదా మీ రుచికి తగినంత)
- నూనె: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర: 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి: 2-3 (కట్ చేసుకున్నవి)
- ఉల్లిపాయ: 1 (కట్ చేసుకున్నది)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 4-5 (చిన్నగా కట్ చేసుకున్నవి)
- కరివేపాకు: ఒక రెమ్మ
- ఉప్పు: రుచికి తగినంత
- కారం: 1 స్పూన్
- పసుపు: అర స్పూన్
- కొత్తిమీర: కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- గోరుచిక్కుడుకాయలను ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి, దానికి ఉన్న పీచును పూర్తిగా తీసివేసి, వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనెను పోసి బాగా వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు జీలకర్ర, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు రెమ్మలను వేసి పొయ్యిపై బాగా వేయించాలి. అప్పుడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసి, అవి కొద్దిగా మగ్గే వరకు బాగా వేయించాలి. పూర్తిగా మగ్గిన ఉల్లిపాయల్లో గోరుచిక్కుడు ముక్కలను వేసి ఇంచుమించు 2 నిమిషాల పాటు వాటిని వేయించాలి.
- ఇప్పుడు గోంగూర ఆకులను అందులో వేసి బాగా వాటిని కలపాలి. ఆ తర్వాత గోంగూర కొద్దిగా మగ్గే వరకు కొద్దిసేపు పాటు వాటిని అందులో ఉంచాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి బాగా కలపాలి. అంతేకాకుండా ఇందులో కొంచెం నీళ్లను పోసి పాత్రకు మూతపెట్టి, గోరుచిక్కుడు కాయలను మెత్తగా ఉడికే వరకు బాగా మగ్గించాలి. ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో మూతతీసి వాటిని కలుపుతూ ఉండాలి. అప్పుడు కాసేపటికి గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు కూర బాగా ఉడికి, నీరంతా ఇంకిపోయాక, కొత్తిమీరతో అలంకరించి, వేడి వేడి అన్నంతో వడ్డించాలి. అంతే మీరు నచ్చే, మీ కుటుంబం మెచ్చే గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు రెడీ! దీన్ని కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.
