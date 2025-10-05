ETV Bharat / offbeat

గోంగూరతో కరకరలాడే "కారప్పూస" - ఇలా చేస్తే పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా భలే ఉంటుంది!

కారప్పూస ఈ పద్ధతిలో చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Gongura Karapusa
Gongura Karapusa (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Gongura Karapusa Preparation : గోంగూరతో పప్పు, పచ్చడి మాత్రమే చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా కరకరలాడే కమ్మని కారప్పూసను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి? పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఉండే వీటిని తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇవి రెగ్యులర్ కారప్పూస కంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా చాలా తక్కువ టైమ్​లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

Gongura Karapusa
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - 2 కట్టలు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • మినప్పిండి - 1 కప్పు
  • బటర్ - 3 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - కొంచెం
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా
Gongura Karapusa
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గోంగూర ఆకులను ఓ గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Gongura Karapusa
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు ఓ బౌల్ తీసుకొని రెండు కప్పుల శనగపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక కప్పు మినప్పిండి, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఇంగువ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ మెంతుల పొడి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కారప్పూసకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో సాఫ్ట్​గా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత జంతికల గొట్టాన్ని తీసుకొని సన్నని హోల్స్ ఉన్న కారప్పూస బిళ్లను పెట్టాలి.
  • అలాగే జంతికల గొట్టం లోపల కాస్త ఆయిల్ రాసి ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత వేయాలి.
Gongura Karapusa
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడయ్యాక జంతికల గొట్టంతో కారప్పూస మాదిరిగా వత్తుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కారప్పూసను రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Gongura Karapusa
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​ టైట్ డబ్బాలో నిల్వ​ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా కరకరలాడే కమ్మని గోంగూర కారపూస సిద్ధమైనట్లే!

