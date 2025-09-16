ETV Bharat / offbeat

"గోంగూర ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేయండి - రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

గోంగూర ఎగ్ కర్రీ - పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Gongura Egg Curry
Gongura Egg Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Gongura Egg Curry Recipe Making : గోంగూరను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పప్పు, కూర లేదా పచ్చడి చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా గోంగూర ఎగ్ కర్రీ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Gongura Egg Curry
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - 1 కట్ట
  • ఎగ్స్ - 6
  • ఆయిల్ - 4
  • పచ్చిమిర్చి -8
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 1
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - కొంచెం
  • ఎండుమిర్చి -2
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Gongura Egg Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీని చేయడానికి ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం గోంగూర ఆకులను యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గొంగూర మిశ్రమం చల్లారేవరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Gongura Egg Curry
కోడిగుడ్లు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఆరు కోడిగుడ్లను తీసుకొని ఉడికించాలి. ఉడికిన తర్వాత ఎగ్స్​కు చాకుతో కొద్దిగా గాట్లు పెట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో చల్లారిన గోంగూర పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంతో పాటు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం పేస్టును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Gongura Egg Curry
లవంగాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక రెండు టీ స్పూన్ల కారం, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. ఇందులో ఉడికించిన కోడిగుడ్లను వేసి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఓ గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నె పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ షాజీరాతో పాటు మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, రెండు బిర్యానీ ఆకులు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోకే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్టుతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Gongura Egg Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇవన్నీ ఉడికిన తర్వాత ఎగ్స్​ వేసి కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మసాలా అంతా ఎగ్స్​కి పట్టిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. అంతే గోంగూర ఎగ్​ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!

