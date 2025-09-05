కమ్మని "గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నంలోకి పుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది! - GONGURA COCONUT CHUTNEY MAKING
గోంగూర చట్నీ చేయడం రొటీన్ - ఓసారి ఇలా పచ్చికొబ్బరితో చేయండి టేస్ట్ సూపర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:43 PM IST
Gongura Coconut Chutney in Telugu : గోంగూరతో రుచికరమైన పప్పు కర్రీ, పచ్చడి ఇలా రెసిపీలు చేస్తుంటాం. గోంగూర పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే! అయితే, ఓసారి ఇలా గోంగూర, పచ్చికొబ్బరి కలిపి పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయండి. ఎప్పుడూ ఒకేలా గోంగూర పచ్చడి కాకుండా వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలోకి పుల్లగా, ఘాటుగా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ చట్నీతో అన్నం తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.
రక్షాబంధన్ స్పెషల్ "లడ్డూ" - నెయ్యి లేకుండా ఇలా సింపుల్గా చేయండి - సాఫ్ట్గా ఎంతో బాగుంటుంది!
గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఎర్ర గోంగూర - 4 కట్టలు
- టీ స్పూన్ - మెంతులు
- 3 స్పూన్లు -ఆయిల్
- ఎండుమిర్చి - 10 లేదా 15
- టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- కొబ్బరి కాయ - 1
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు
గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి తాలింపు కోసం
- టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- నూనె - కొద్దిగా
- దంచిన వెల్లుల్లి -5
- పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
- కరివేపాకు - 1
గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి తయారీ విధానం
- ముందుగా పచ్చి కొబ్బరి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. అలాగే ఎర్ర గోంగూర శుభ్రంగా కడిగి తెంపుకోవాలి. ఈ గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి కోసం నార్మల్ గోంగూర కాకుండా ఎర్ర గోంగూర ఆకులు ఉపయోగిస్తే చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించండి. తర్వాత ఇందులో టేబుల్స్పూన్ ఆవాలు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయండి. మెంతులు ఎర్రగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఎండుమిర్చి వేసి వేయించండి.
- తర్వాత టేబుల్స్పూన్ ధనియాలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి నిమిషంపాటు ఫ్రై చేయండి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరొక నిమిషంపాటు వేయించండి.
- తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో గోంగూర ఆకులు వేసి వేయించండి. గోంగూరలోని పసరు మొత్తం పోయి మెత్తబడి నూనె పైకి తేలె వరకు ఫ్రై చేయండి.
- గోంగూర దగ్గరగా అయ్యాక 2 టేబుల్స్పూన్లు చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు వేయండి. ఇక్కడ గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి కోసం తెల్ల గోంగూర ఉపయోగిస్తే మరింత చింతపండు గుజ్జు వేసుకోవాలి.
- ఓ నిమిషంపాటు వేయించండి. తర్వాత ముందుగా మనం కొబ్బరి ఎండుమిర్చి మిశ్రమం గ్రైండ్ చేసిన మిక్సీ గిన్నెలోకి గోంగూర మిశ్రమం తీసుకోండి. అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో టీ స్పూన్ ఆవాలు, దంచిన వెల్లుల్లి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించండి.
ఆపై ఈ తాలింపుని పచ్చడిలో కలిపేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని గోంగూర కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ! రుచికరమైన గోంగూర కొబ్బరి చట్నీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!
"కాకరకాయ కూర" నచ్చడం లేదా? - 'ఇలా' చేస్తే పిల్లలైనా సరే మళ్లీ కావాలంటారు!
నోరూరించే "వెల్లుల్లి పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే టిఫిన్స్లోకి లైట్ స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది!