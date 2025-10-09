ETV Bharat / offbeat

అట్లతద్ది స్పెషల్ రెసిపీ "గోంగూర పచ్చడి" - చాలా మంది ఇలా తయారు చేసి తింటారు!

గోంగూర పచ్చడి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి - ఎప్పుడూ తినని రుచి గమనిస్తారు!

Gongura Pachadi
Gongura Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gongura Pickle Recipe in Telugu : గోంగూర పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఇవాళ అట్టతద్ది సందర్భంగా ఈ స్టైల్లో సరికొత్తగా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ విధంగా చేశారంటే కమ్మగా, పుల్లపుల్లగా ఉంటుంది. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కలిపి తిన్నారంటే "ఆహా" అనాల్సిందే. అలాగే ఈ రెసిపీని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే గోంగూర పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Gongura Pachadi
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - 3 కట్టలు
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు- 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - 3
Gongura Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు గోంగూర కట్టలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆకులను తుంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Gongura Pachadi
ధనియాలు (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలోకి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, ఆవాల మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Gongura Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఇందులో తుంచి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులను వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పప్పు గుత్తితో గోంగూరను కొద్దిగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి పొడిని వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
Gongura Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అలాగే తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 12 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి గోంగూర పచ్చడి తయారైట్లే!

బంగాళాదుంపతో టేస్టీ స్నాక్ - "మిర్చీ బజ్జీ"ని కూడా మర్చిపోతారు!

కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్​గా ఇలా చేసి పెట్టండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

GONGURA CHUTNEY MAKING IN TELUGUGONGURA PICKLE RECIPE IN TELUGUANDHRA STYLE GONGURA PACHADIHIBISCUS LEAVES PICKLE PREPAREGONGURA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.