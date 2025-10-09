అట్లతద్ది స్పెషల్ రెసిపీ "గోంగూర పచ్చడి" - చాలా మంది ఇలా తయారు చేసి తింటారు!
గోంగూర పచ్చడి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి - ఎప్పుడూ తినని రుచి గమనిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 3:58 PM IST
Gongura Pickle Recipe in Telugu : గోంగూర పచ్చడి పేరు చెబితే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఇవాళ అట్టతద్ది సందర్భంగా ఈ స్టైల్లో సరికొత్తగా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ విధంగా చేశారంటే కమ్మగా, పుల్లపుల్లగా ఉంటుంది. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో కలిపి తిన్నారంటే "ఆహా" అనాల్సిందే. అలాగే ఈ రెసిపీని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే గోంగూర పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 3 కట్టలు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
- ధనియాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు- 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - 3
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మూడు గోంగూర కట్టలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆకులను తుంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలోకి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, ఆవాల మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఇందులో తుంచి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులను వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పప్పు గుత్తితో గోంగూరను కొద్దిగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి పొడిని వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 12 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి గోంగూర పచ్చడి తయారైట్లే!
