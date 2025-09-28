సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!
- ఈ స్టైల్లో "గోంగూర చికెన్" వండండి - చిక్కని గ్రేవీతో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది!
Published : September 28, 2025 at 9:56 AM IST
Gongura Chicken Making Process : గోంగూరతో చేసే ఏ వంటకాలైనా భోజన ప్రియులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక గోంగూరతో కలిపి చేసే నాన్వెజ్ రెసిపీలంటే ఫుడ్ లవర్స్కి పండగే. అందుకే, ఈ సండే మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గోంగూర చికెన్". రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్తో సూపర్గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆ రుచికి ఫిదా అయిపోవడం పక్కా! చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్, బగారా రైస్ ఇలా అన్నింటిలోకీ అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఘుమఘుమలాడే గోంగూర చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మారినేషన్ కోసం :
- కేజీ - చికెన్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
కర్రీ కోసం :
- నాలుగు కప్పులు - గోంగూర ఆకులు
- ఆయిల్- రెండు టేబుల్స్పూన్లు (గోంగూర వేయించడం కోసం)
- పచ్చిమిర్చి - 10
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - నాలుగైదు
- దాల్చినచెక్క ముక్కలు - రెండు
- యాలకులు - నాలుగు
- లవంగాలు - పది
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్వి)
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- టమాటాలు - రెండు
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- గరంమసాలా - రెండు టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. తర్వాత గోంగూర ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక గిన్నెలో చికెన్ను తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా కడగడం ద్వారా చికెన్ నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించాలి.
- అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కడిగి పక్కనుంచిన గోంగూర ఆకులను యాడ్ చేసుకుని నాలుగైదు నిమిషాలపాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- గోంగూర కాస్త మగ్గిందనుకున్నాక దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత చేతితో బాగా మెదిపి లేదా మిక్సీ జార్లో వేసుకుని బరకగా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల అదనపు నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
- అవి ఫ్రై అయ్యాక వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నని టమాటా ముక్కలు వేసి అవి కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మరో రెండు నిమిషాలపాటు నూనెలో మగ్గించుకోవాలి.
- అనంతరం ఉప్పు, పసుపు కలిపి పెట్టిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ హై ఫ్లేమ్లో మూడు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మాడిపోకుండా చికెన్ను బాగా ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ మెత్తగా ఉడికిందనుకున్నాక మూత తీసి ముందుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరికొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలోనే ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ మిశ్రమం ఉడికి కాస్త దగ్గరపడ్డాక చివర్లో గరంమసాలా యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూత పెట్టకుండా మరో నాలుగైదు నిమిషాలపాటు ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి నచ్చితే దసరా వేళ మీరూ ఓసారి ఇలా గోంగూర చికెన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు.
