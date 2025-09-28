ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

- ఈ స్టైల్​లో "గోంగూర చికెన్" వండండి - చిక్కని గ్రేవీతో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది!

Gongura Chicken Recipe
Gongura Chicken Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Gongura Chicken Making Process : గోంగూరతో చేసే ఏ వంటకాలైనా భోజన ప్రియులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక గోంగూరతో కలిపి చేసే నాన్​వెజ్ రెసిపీలంటే ఫుడ్ లవర్స్​కి పండగే. అందుకే, ఈ సండే మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "గోంగూర చికెన్". రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్​తో సూపర్​గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆ రుచికి ఫిదా అయిపోవడం పక్కా! చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్, బగారా రైస్ ఇలా అన్నింటిలోకీ అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఘుమఘుమలాడే గోంగూర చికెన్​కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మారినేషన్ కోసం :

  • కేజీ - చికెన్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్

కర్రీ కోసం :

  • నాలుగు కప్పులు - గోంగూర ఆకులు
  • ఆయిల్- రెండు టేబుల్​స్పూన్లు (గోంగూర వేయించడం కోసం)
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - నాలుగైదు
  • దాల్చినచెక్క ముక్కలు - రెండు
  • యాలకులు - నాలుగు
  • లవంగాలు - పది
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • టమాటాలు - రెండు
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • గరంమసాలా - రెండు టీస్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. తర్వాత గోంగూర ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక గిన్నెలో చికెన్​ను తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా కడగడం ద్వారా చికెన్ నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించాలి.
  • అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కడిగి పక్కనుంచిన గోంగూర ఆకులను యాడ్ చేసుకుని నాలుగైదు నిమిషాలపాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • గోంగూర కాస్త మగ్గిందనుకున్నాక దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత చేతితో బాగా మెదిపి లేదా మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని బరకగా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల అదనపు నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
  • అవి ఫ్రై అయ్యాక వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నని టమాటా ముక్కలు వేసి అవి కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మరో రెండు నిమిషాలపాటు నూనెలో మగ్గించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఉప్పు, పసుపు కలిపి పెట్టిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ హై ఫ్లేమ్​లో మూడు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మాడిపోకుండా చికెన్​ను బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్ మెత్తగా ఉడికిందనుకున్నాక మూత తీసి ముందుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరికొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలోనే ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్ మిశ్రమం ఉడికి కాస్త దగ్గరపడ్డాక చివర్లో గరంమసాలా యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూత పెట్టకుండా మరో నాలుగైదు నిమిషాలపాటు ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి నచ్చితే దసరా వేళ మీరూ ఓసారి ఇలా గోంగూర చికెన్​ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు.

