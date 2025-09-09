నోరూరిపోయే "గోంగూర శనగపప్పు కర్రీ" - తిన్నవారెవరైనా వావ్ సూపర్ అనాల్సిందే!
గోంగూర, శనగపప్పు కాంబోలో కమ్మని రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా!
Published : September 9, 2025 at 5:21 PM IST
Gongura Chana Dal Curry in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే ఆకుకూరల్లో 'గోంగూర' ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఈ పేరు చెబితేనే చాలు చాలా మందికి నోట్లో లాలాజలం ఊరుతుంటుంది. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది గోంగూరతో పచ్చడి, పప్పు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా "గోంగూర శనగపప్పు కర్రీని" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక రుచి చూడాల్సిందే. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పుల్కా ఇలా దేనిలోకైనా పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కర్రీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా సింపుల్గా ఎవరైనా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే గోంగూర కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 4 కట్టలు(మీడియం సైజ్వి)
- శనగపప్పు - ఒక కప్పు
- నూనె - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8 నుంచి 10
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
- వేయించిన మెంతుల పొడి - అరటీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో శనగపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నాననివ్వాలి.
- పప్పు నానేలోపు తాజా గోంగూర తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. తర్వాత సెపరేట్ చేసుకున్న గోంగూర ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో గంటపాటు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు, కడిగి పక్కనుంచిన గోంగూర, రెండు టీ గ్లాసుల నీళ్లు(తగినన్ని) పోసుకుని మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కుక్కర్ గిన్నెలోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో లైట్గా మెదుపుకుని పక్కనుంచాలి. అంటే, మరీ మెత్తని పేస్ట్లా మాష్ చేసుకోకుండా తినేటప్పుడు పప్పు తగిలే విధంగా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- అవి కూడా వేగాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఆనియన్స్ లైట్గా కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆపై కరివేపాకు, టమాటా ముక్కలు వేసుకుని అవి కొంచెం సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- అనంతరం పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, వేయించిన మెంతుల పొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మాష్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర శనగపప్పు మిశ్రమం యాడ్ చేసుకుని మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఆయిల్ పైకి తేలేవరకు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడుతూ నోరూరించే "గోంగూర శనగపప్పు కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
