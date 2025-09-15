ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్ "గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్ టేస్ట్!

ఫ్రైడ్ రైస్ కొత్తగా ఇలా చేసి చూడండి - పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!

Street Food Style Gobi Fried Rice
Street Food Style Gobi Fried Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Street Food Style Gobi Fried Rice : చాలా మంది ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఇష్టంగా ఉంటారు. ఇందులో ఎగ్, చికెన్​తో వీటిని చేస్తుంటారు. వీటిల్లో గోబీ ఫ్రైడ్​ రైస్ కూడా ఒకటి. దీనిని ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! మరీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో చూసేయండి.

Gobi Fried Rice
కాలీఫ్లవర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • రెడ్ ఫుడ్ కలర్ - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొంచెం
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లవర్​ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కాలీఫ్లవర్ - 200 గ్రాములు
  • బియ్యం - 1 కప్పు
Gobi Fried Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పు బియ్యాన్ని కడిగి పొడిపొడిగా ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి పక్కన ఉంచాలి. లేదంటే బాస్మతి బియ్యాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో పావు కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా రెడ్ ఫుడ్ కలర్, కొంచెం ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి.
Gobi Fried Rice
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు, కారం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం 200 గ్రాముల కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ మిశ్రమాన్నివేసి ఆరు నిమిషాల పాటు వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కాలీఫ్లవర్​ లోపలి దాకా ఉడికి నీరు బయటికి వదిలి క్రిస్పీగా వస్తుంది.
Gobi Fried Rice
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను ఫ్రైచేసి వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండు మిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరిచ్చి తరుగు వేయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని వేగనివ్వాలి.
Gobi Fried Rice
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత వండిన బియ్యాన్ని ఇందులో వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ డార్క్ సోయాసాస్, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్, కాస్త స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్​ (ఉల్లికాడలు) తరగు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను వేయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని బాగా వేగనివ్వాలి.
  • చివరన కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కడాయిని దించుకున్నారంటే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ సిద్ధమైనట్లే!

