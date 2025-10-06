ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "బోటి కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే తృప్తిగా తింటారు - నీచు వాసన ఉండదు!

బోటిని ఇలా క్లీన్ చేసి కూర చేయండి - ఇలా చేస్తే ఇష్టంగా తింటారు!

Mutton Boti Curry
Mutton Boti Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Mutton Boti Curry Recipe : బోటి కర్రీ పేరు చెప్పగానే నాన్​వెజ్​ ప్రియులు నోరూరిపోతుంది. అయితే దీనిని ఇంట్లో చేసినప్పుడూ కొన్నిసార్లు స్మెల్ వస్తుంది! దీంతో తినడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో బోటి కూర వండారంటే ఎలాంటి వాసన లేకుండా స్పైసీగా వస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mutton Boti Curry
బోటి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోటి - 1 కేజీ
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • మిరియాలు - పావు టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - ముప్పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Mutton Boti Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కిలో బోటిని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కడిగి పెట్టుకున్న బోటి వేసి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత బోటిని వడగట్టి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని గోరువెచ్చని నీటిలో వేసి బాగా రుద్దాలి. ముక్కల పైన గరుకుగా ఉన్న పదార్థాన్ని తీసేయాలి. అనంతరం బోటిని నాలుగు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో కడిగి పెట్టుకున్న బోటి, అర లీటర్ నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Mutton Boti Curry
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, పావు టీ స్పూన్ మిరియాలు, మూడు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి పొడి వేయాలి. కొబ్బరి పొడి రంగు మారేంత వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Mutton Boti Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకొని ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, టమోటా ముక్కల సన్నని తరుగు, కొంచెం పసుపు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
Mutton Boti Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఓ ఆరు నిమిషాల తర్వాత టమోటాలు మగ్గి ఆయిల్ సేపరెట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న బోటి ముక్కలను వేసి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పైన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే బోటీ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

