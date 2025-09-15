ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్లో "అల్లం చట్నీ" - తాలింపు వేయకుండానే మూడునెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

అల్లం పచ్చడి ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది - ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి!

Allam Chutney
Allam Chutney (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Allam Chutney Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. పల్లీ, పుదీనా, కొత్తిమీర, టమోటాను ఉపయోగించి పచ్చళ్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో అల్లం చట్నీ కూడా ఒకటి. వీటిని టిఫిన్స్​తో పాటు భోజనంలో తింటారు. కానీ దీనిని ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు చేసినా హోటల్ స్టైల్ రావడం లేదని చాలామంది చెబుతుంటారు. అందుకే ఆ సీక్రెట్ ఏంటని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొలతలను ఉపయోగించి చట్నీ చేశారంటే సేమ్ హోటల్ స్టైల్ మాదిరిగానే వస్తుంది! దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరీ ఇప్పుడు అల్లం చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Allam Chutney
అల్లం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - 250 గ్రాములు
  • మెంతులు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • మినపప్పు - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం - 100 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 100 గ్రాములు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Allam Chutney
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కడాయిలో రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇందులో అర టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
Allam Chutney
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు చల్లారిన తర్వాత రసం పిండి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Allam Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఓ గిన్నెలో తీసుకోవాలి. ఇక టేస్టీ టేస్టీ అల్లం చట్నీ మీ ముందుంటుంది.
Allam Chutney
నూనె (Getty Images)
  • ఇక అంతే అల్లం చట్నీ రెడీ అయినట్లే. ఇది టిఫిన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.

