హైదరాబాద్​లో పెళ్లిళ్లలో "స్పెషల్ స్వీట్" - టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు!

ఫంక్షన్​ హాల్ స్టైల్లో "గిల్ ఈ ఫిర్డౌస్​" - ఇంట్లోనే చేసేయండిలా?

Gil E Firdaus
Gil E Firdaus (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 10:12 AM IST

Gil E Firdaus Making in Telugu : ఫంక్షన్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు పెడుతుంటారు. గులాబ్​జామ్​, బ్రెడ్ హల్వా, గిల్ ఈ ఫిర్డౌస్ లాంటివి తింటూనే ఉంటాం. మరి గిల్ ఈ ఫిర్డౌస్​ను ఇంట్లోనే మీరు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు? ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కరకరలాడే "దొండకాయ పకోడీ" - కర్రీ ఇష్టం లేకపోతే ఇలా టేస్టీగా ట్రై చేయండి!

Gil E Firdaus
పైనాపిల్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పైనాపిల్ - 1
  • బాదం - పావు కప్పు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 4
  • బాస్మతీ బియ్యం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి కోవా ( పంచదార కలపనది) - 200 గ్రాములు
  • పాలు - 1 లీటర్
  • రోజ్ వాటర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కండెన్స్​డ్​ మిల్క్ - ఒకటి ముప్పావు కప్పు
  • కేవ్​డా వాటర్ (మొగలిపువ్వు నీళ్లు) - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెనీలా ఎసెన్స్ - అర టేబుల్ స్పూన్
Gil E Firdaus
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పైనాపిల్​ తీసుకొని కడిగి కొన్ని మీడియం సైజులో, మరికొన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు పావు కప్పు బాదంలో వేడి నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పావు కప్పు పంచదార, అరకప్పు మీడియం సైజు పైనాపిల్ ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పైనాపిల్ ముక్కలను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Gil E Firdaus
పంచదార (Getty Images)
  • మిగిలిన పంచదార పాకంలో సన్నగా తరిగిన ముప్పావు కప్పు పైనాపిల్ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. మధ్యమధ్యలో నీళ్లు పోస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత వీటిని తీసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత నాలుగు యాలకులు, అరగంట పాటు నానబెట్టి, బట్టమీద ఆరబోసిన తడిపొడి బాస్మతీ బియ్యం మూడు టేబుల్ స్పూన్లు యాడ్ చేయాలి. బియ్యం గింజ తెల్లగా మారేంత వరకు వేయించి వాటిని తీసి పక్కన పెట్టాలి.
Gil E Firdaus
పాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బాదం గింజలను పొట్టు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఎనిమిది బాదంలను తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో పొట్టు తీసిన బాదం, వేయించిన బాస్మతీ బియ్యం, 200 గ్రాముల పచ్చి కోవా (పంచదార కలపనది), 250 ఎంఎల్ పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు బియ్యం వేయించిన కడాయిలో 750 ఎంఎల్ పాలు పోసి అడుగు పట్టకుండా మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండాలి. పాలు సగమయ్యే వరకు చిక్కబడేలా కలపాలి. ఇలా ఒక 25 నిమిషాల కలిపిన తర్వాత 350 ఎంఎల్ నుంచి 400 ఎంఎల్ వరకు మిల్క్ వస్తుంది.
Gil E Firdaus
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం బాస్మతీ బియం పేస్టును పాలలో కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి. ఒక్కసారి వేస్తే పేస్టు ముద్దలుగా ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత మిశ్రమాన్ని కలుపుతూ 25 నిమిషాల పాటు చిక్కబరచుకోవాలి.
  • ఇందులోనే ఒకటి ముప్పావు కప్పుల కండెన్స్​డ్​ మిల్క్ వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కేవ్​డా వాటర్ (మొగలి పువ్వు నీళ్లు), అర టేబుల్ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సన్నగా తరిగి క్యారమిల్ చేసుకున్న పైనాపిల్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ట్రేలో లేదా చిన్నచిన్న గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని బాదం పలుకులు, ముందుగా వేయించుకున్న మీడియం సైజ్​ పైనాపిల్ ముక్కలను అక్కక్కడా ఉంచాలి.
  • కాస్తా చల్లారిన తర్వాత దీనిని నాలుగు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టాలి.
  • నాలుగు గంటల తర్వాత ఫ్రిడ్జ్​లో నుంచి బయటకు తీస్తే నోరూరించే గిల్ ఈ ఫిర్డౌస్ తయారైనట్లే!

