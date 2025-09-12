"ఘీ కారం రైస్" ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోతోందా? - అప్పటికప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 12:34 PM IST
GHEE KARAM RICE : ప్రముఖ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల మెనూ కార్డులో "ఘీ కారం ఇడ్లీ, ఘీ కారం దోసె" గమనించే ఉంటాం. అంతే కాదు! గుంటూరులో ఘీ కారం ఇడ్లీ ఎంతో ఫేమస్. ప్లేట్లో అరటి ఆకు వేసి అందులో వేడి వేడి 2 ఇడ్లీలు పెట్టి పైన కారం, నెయ్యి దట్టించి ఇచ్చే ఘా కారం ఇడ్లీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఇడ్లీలకు కారం, నెయ్యి అదనపు రుచిని ఇస్తాయి. అదే విధంగా ఘీ కారం రైస్ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
పల్లీలతో చట్నీలాంటి "గుడ్డు కారం" - లంచ్, డిన్నర్లోకి పది నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 250 గ్రాములు
- ఎండు మిర్చి - 6
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెలుల్లి - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి లేదా మీరు రోజూ ఇంట్లో తినే బియ్యం రెండు, మూడు సార్లు బాగా కడిగి నిండా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోగా ఘీ కారం రెడీ చేసుకోవాలి. పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఎండు మిర్చి, ధనియాలు వేయించాలి. 1 నిమిషం తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి వేసి రంగు మారే వరకు వేయిస్తే సరిపోతుంది.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆర్పేసి కడాయి పక్కకు పెట్టుకుని వేయించుకున్న దినుసులను చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు బియ్యంలో నీళ్లన్నీ వంపేసి 400 మిల్లీ లీటర్ల నీళ్లు పోసి 1 స్పూన్ నూనె లేదా అర చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. లేదంటే కుక్కర్లో రెండు విజిల్స్ ఇస్తే చాలు అన్నం పొడి పొడిగా ఉడికిపోతుంది.
- ఇపుడు స్టవ్పై మరో సారి కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. మీరు తీసుకునే నెయ్యి స్వచ్ఛమైనది అనిపిస్తే అదనంగా మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడికాగానే ఆవాలు చిటపటలాడించి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. 1 రెమ్మ కరివేపాకు కూడా ఫ్రై చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కారం పొడి వేసి బాగా కలపాలి. 2 నిమిషాల పాటు వేయించిన తర్వాత ఉడికించుకున్న అన్నం వేసి కలపాలి.
- మంట తగ్గించుకుని మరో 3 నిమిషాలపాటు కలుపుతూ ఉడికించి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు! ఘీ కారం రైస్ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
ఘుమఘుమలాడే "చేపల పులుసు'' - కొత్తవాళ్లు కూడా ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
కమ్మటి "చింతకాయ మెంతి పులుసు" - వేడి వేడిగా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!