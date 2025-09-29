రుచికరమైన "వెల్లుల్లి రైస్" - లంచ్ బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ!
కొత్తగా వెల్లుల్లితో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి - ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 5:12 PM IST
Vellulli Annam Making in Telugu : వెల్లుల్లిని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అలా కాకుండా ఓసారి వెల్లుల్లి రైస్ ట్రై చేసి చూడండి. ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి సూపర్ రెసిపీ. దీనిని సింపుల్గా కేవలం నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు? ఒక్కసారి ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే వారికి ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం. మరి టేస్టీటేస్టీ వెల్లుల్లి రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కందిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యాన్ని తీసుకొని కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసి స్టవ్పై పెట్టుకోవాలి. అన్నం కాస్తం పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని వేరే ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే నూనెలో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఈ పదార్థాలన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు ఇదే నూనెలో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాక పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి కలపాలి.
- చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ వెల్లుల్లి రైస్ సిద్ధమైనట్లే!
- ఇలా ఓసారి చేసి పెడితే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
