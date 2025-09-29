ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "వెల్లుల్లి రైస్" - లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ!

కొత్తగా వెల్లుల్లితో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి - ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

Vellulli Annam
Vellulli Annam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vellulli Annam Making in Telugu : వెల్లుల్లిని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అలా కాకుండా ఓసారి వెల్లుల్లి రైస్ ట్రై చేసి చూడండి. ఇది లంచ్​ బాక్స్​లోకి సూపర్ రెసిపీ. దీనిని సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు? ఒక్కసారి ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే వారికి ఫేవరెట్​ ఫుడ్​గా మారడం ఖాయం. మరి టేస్టీటేస్టీ వెల్లుల్లి రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి?

ఇంట్లో "జీలకర్ర రసం" ఇలా చేశారంటే - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చారుతోనే తినేస్తారు!

Garlic Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కందిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - 1
Garlic Rice
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యాన్ని తీసుకొని కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసి స్టవ్​పై పెట్టుకోవాలి. అన్నం కాస్తం పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని వేరే ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Garlic Rice
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే నూనెలో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి. ఈ పదార్థాలన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు ఇదే నూనెలో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Garlic Rice
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ గోల్డెన్​ కలర్​లో వచ్చాక పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి కలపాలి.
  • చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Garlic Rice
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ వెల్లుల్లి రైస్ సిద్ధమైనట్లే!
  • ఇలా ఓసారి చేసి పెడితే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

దసరాకి కొత్తగా ఈ "స్వీట్​" ట్రై చేయండి - ఇంట్లో తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

క్రిస్పీ,​ టేస్టీ " సొరకాయ పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

GARLIC RICE IN TELUGUవెల్లుల్లి రైస్ తయారీ విధానంVELLULLI RICE MAKING IN TELUGUVELLULLI KARAM ANNAMVELLULLI RICE RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.