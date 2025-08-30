Vellulli Guddu Karam : ఎప్పుడూ పప్పు, ఉప్పు, చింతపండు, టమోటా కాకుండా ఓ సారి ఇలా కారం రెసిపీ కూడా ట్రై చేయండి. నోరంతా చప్పబడిన ఫీలింగ్ నుంచి బయటపడాలంటే కమ్మగా, కారంగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తోందా? అలాగని దమ్ బిర్యానీ లాంటివి కాకుండా ఓ సారి ఇలా వెల్లుల్లి కారం గుడ్డు పొరటు ట్రై చేయండి. చిన్నప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలోకి పాల మీగడ, కారం వేసుకుని తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 4
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- యాలకులు - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- లవంగాలు - 3
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - ఇంచు ముక్క
- కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి - 8
- కారం - 2 స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలక్రర - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చిమిర్చి - 3
తయారీ విధానం :
- వెల్లుల్లి కారం గుడ్డు పొరటు తయారీ కోసం ముందుగా కారం పొడి రెడీ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలను మిక్సీ జార్ కంటే కిచెన్ రోట్లో దంచుకుంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది.
- సోంపు, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, జీలకర్ర రోట్లోకి వేసుకుని దంచుకోవాలి. అందులోనే కల్లుప్పు, వెల్లుల్లి, కొద్దిగా కారం, పసుపు వేసుకుని నూరుకోవాలి.
- ఇలా నూరుకున్న కారం ఘాటు వాసనకు ముక్కులో నీళ్లు వచ్చేలా అనిపిస్తుంది.
- కారం ముద్దను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి పోపు కోసం జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు వేయించాలి. అర నిమిషం తర్వాత సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని వేగనివ్వాలి. ఇపుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కారం ముద్దను వేసి బాగా కలపాలి.
- వెల్లుల్లి కారం ముద్దను నూనెలో బాగా వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత కోడి గుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి.
- గుడ్లు వేసిన వెంటనే కదపకుండా మూతపెట్టి సన్నటి మంటపై 2 నిమిషాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని కాస్త టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని కారం, ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని మరో నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాతనే కలపాలి.
- ఇపుడు గుడ్లు పొడిగా కాకుండా ముక్కలుగా వచ్చేస్తాయి. అంతే! కొత్తిమీర లేదా కసూరి మేతి చల్లుకుని వేడివేడిగా కమ్మగా, కారంగా తింటుంటే ఆ రుచే వేరు.
