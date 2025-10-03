కమ్మని " వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి" - టిఫిన్స్ , వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది!
పుట్నాలతో పొడి ఇలా చేసుకోండి - పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 10:19 AM IST
Garlic Dal Podi : వివిధ రకాల పొడులను ఆహారంలో తీసుకుంటాం. చాలా మందికి అన్నం తినే ముద్దు కాస్త పొడి వేసుకొని తినే అలవాటు ఉంటుంది. అందుకే పల్లీలు, కరివేపాకు, పుట్నాలతో పొడులను చేస్తుంటారు. వీటిని రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి. ఈ పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇటు టిఫిన్స్లోకే కాక అటు రైస్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. దీనిని సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మరి వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
"తోటకూర పులుసు" వంకాయతో ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వెల్లుల్లి - 100 గ్రాములు
- పుట్నాలు- 150 గ్రామలు
- ఎండుమిర్చి -15
- జీలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- రాళ్ల ఉప్పు (దొడ్డు ఉప్పు) - రుచికి సరిపడా
- నూనె - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 100 గ్రాముల వెల్లుల్లిని పొట్టుతోనే మిక్సీ జార్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. (ఒకవేళ లేదంటే వెల్లుల్లిని పొట్టు తీసి వాడుకోవచ్చు). అనంతరం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని 150 గ్రాముల పుట్నాలను వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పుట్నాలను కాస్త వేయించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 15 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా రాళ్ల ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత పల్లీలను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన నూనెలో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లులిని వేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం పల్లీలను మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఎండుమిర్చి జీలకర్ర మిశ్రమాన్ని వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా చింతపండుతో పాటు పుట్నాలను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పొడిలోనే ఫ్రై చేసిన వెల్లుల్లిని వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అంతే! టేస్టీ టేస్టీ వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి తయారైనట్లే. ఈ పొడిని దోశ, ఇడ్లీలోనే కాకుండా వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని దీనిని తిన్నారంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. వెల్లుల్లి పప్పుల పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో తీసుకొని పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ఆయిల్ లేకుండానే "అల్పాహారం" - బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి లైట్గా ఉంటుంది!