ఈజీగా రెస్టారెంట్​ స్టైల్​ "గార్లిక్​ చికెన్​ రోస్ట్​" - అన్నం, చపాతీ, పులావ్​లోకి అదుర్స్​!

- చికెన్, వెల్లుల్లి కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారు!

Choose ETV Bharat

Garlic Chicken Roast Recipe: నాన్​వెజ్​ ఐటమ్స్​లో చికెన్​కు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​బేస్​ ఉంటుంది. దీనితో కర్రీ, వేపుడు, ఫ్రై, పచ్చడి ఇలా రెసిపీ ఏదైనా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే మెజార్టీ జనాలు సండేతో పనిలేకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు చికెన్​ తెచ్చుకుని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే చికెన్​తో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా రెస్టారెంట్​ స్టైల్​ గార్లిక్​ చికెన్​ రోస్ట్​ చేయండి. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. ఘాటుగా, టేస్టీగా ఉండే దీనిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇక ఈ రెసిపి అన్నం, పులావ్​, బిర్యానీ, చపాతీ, పరోటా వంటి వాటిల్లోకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే వెల్లుల్లి చికెన్​ రోస్ట్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

చికెన్​ మారినేషన్​ కోసం:

  • ఉల్లిపాయలు - 4(పెద్దవి)
  • చికెన్​ - ముప్పావు కేజీ
  • ఉప్పు - ముప్పావు టీ స్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • చికెన్​ మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • కరిగించిన బటర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
వెల్లుల్లి పేస్ట్​ కోసం:

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కారం - రుచికి సరిపడా​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
కర్రీ కోసం:

  • బటర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
  • లవంగాలు - 2
  • యాలకులు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • చిల్లుల గిన్నెలోకి చికెన్​ ముక్కలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి అందులోని నీరు పూర్తిగా పోయే వరకు పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఫ్రైడ్​ ఆనియన్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసిన బాగా కాగిన నూనెలో వేసి డీప్​ఫ్రై చేసి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న ఆనియన్స్​ కొలత ప్రకారం ఓ కప్పు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శుభ్రం చేసిన చికెన్​ ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, చికెన్​ మసాలా, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పెరుగు, అర కప్పు ఫ్రైడ్​ ఆనియన్స్​, కరిగించిన బటర్​ వేసి మసాలాలు మొత్తం చికెన్​ ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • వెల్లుల్లి పేస్ట్​ కోసం మిక్సీజార్​లోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం, జీలకర్ర, కొబ్బరి పొడి, మరో అరకప్పు వేయించి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి బటర్​ వేసుకోవాలి.
  • వెన్న కరిగిన తర్వాత దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ వేసి కలిపి హై ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు అంటూ చికెన్​ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • చికెన్​ లైట్​గా వేగిన తర్వాత అర కప్పు వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్​ మెత్తగా ఉడికి ముక్కల్లోని నీరు చాలా వరకు పోయిన తర్వాత కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందే గ్రైండ్​ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత మరో 5 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • నూనె పైకి తేలిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెల్లుల్లి చికెన్​ రోస్ట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • చికెన్​ను మారినేట్​ చేసుకునేదానిని బట్టే దీని టేస్ట్​ బాగుంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ సేపు చికెన్​కు మసాలాలు పట్టించి పక్కన ఉంచాలి.
  • వెల్లుల్లిని గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు మీరు తినే రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోవాలి. చికెన్​ను మారినేట్​ చేసేటప్పుడు కొంచెం కలుపుతాం కాబట్టి, మిగతాది వెల్లుల్లిని గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • చికెన్​ బటర్​లో సరిగ్గా వేగకపోతే నీచు వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మంచిగా మగ్గించుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసిన తర్వాత నూనెలో ఎక్కువసేపు మగ్గిస్తే రుచి మారుతుంది కాబట్టి చికెన్​ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే వేసుకుంటే సరి.

