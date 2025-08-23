ETV Bharat / offbeat

గణేష్​ మండపం నిర్మిస్తున్నారా? - మరి, ఆన్​లైన్​ పర్మిషన్ తీసుకున్నారా??

వినాయక​ మండపాల కోసం పోలీసు అనుమతి తప్పనిసరి - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి!

Ganesh Idol Installation Permission 2025
Ganesh Idol Installation Permission 2025 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 10:50 AM IST

Ganesh Idol Installation Permission 2025: వినాయక చవితి వచ్చేస్తోంది. బొజ్జ గణపయ్యల కోసం గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా అందమైన మండపాలు ముస్తాబవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఉత్సవ కమిటీలు ఆయా పనుల్లో మునిగిపోయాయి. అయితే వినాయకుడి మండపాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే పోలీసుల పర్మిషన్ కచ్చితంగా తీసుకోవాలని మీకు తెలుసా? విగ్రహాల ఏర్పాటు నుంచి నిమజ్జనం వరకు పోలీసుల అనుమతి తీసుకోవాల్సిందే. అయితే పర్మిషన్​ కోసం పోలీస్​ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగకుండా ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు హైదరాబాద్​ సిటీ పోలీసులు. మరి, ఆన్​లైన్​లో గణేష్​ మండపాల ఏర్పాటు కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

Application Process of Ganesh Pandels:

  • ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్​ పోలీస్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను (https://www.tspolice.gov.in/jsp/homePage?method=getHomePageElements) ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Ganesh Pandel Ackonwledgement, Ganesh Pandel Registration కాలమ్స్​ స్క్రోల్​ అవుతుంటాయి. అందులో ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​ పై క్లిక్​ చేయాలి. అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఓపెన్​ ఓపెన్​ అవుతుంది
  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో Applicant details​, Installation Details, Immersion Details అని మూడు కాలమ్స్​ ఉంటాయి.
  • మొదటిగా Applicant Details: ఇందులో వ్యక్తి పేరు అంటే ఏదైనా కమిటీ ఉంటే దానికి ప్రెసిడెంట్​ పేరు, మొబైల్​ నెంబర్​, ఈమెయిల్​​, అసోసియేషన్​ పేరు (ఉదా - గణేష్​ ఉత్సవ కమిటీ) వివరాలు నమోదు​ చేయాలి.
  • ఇక ఆ తర్వాత Installation Details: ఇక్కడ వినాయక మండపం ఏర్పాటు చేసే ప్రదేశం(ఉదా - గుడి, కమ్యూనిటీ హాల్​ ఇలా), విగ్రహం రకం (POP or Clay), విగ్రహం ఎత్తు, మండపం ఎత్తు, ఐడల్​ ఏర్పాటు, నిమజ్జనం తేదీ, కాలనీ, విలేజ్​, మండలం, పిన్​కోడ్​, పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధి సహా ఇతర వివరాలు నమోదు ​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత Immersion Details: ఇందులో నిమజ్జనం వివరాలు నమోదు చేయాలి. నిమజ్జనం చేసే తేదీ, సమయం, ప్రదేశం, ఏ రూట్​లో వెళతారు? అనే వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి. ఇలా ఈ పేజీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఓసారి చెక్​ చేసుకుని Next ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
Ganesh Idol Installation Permission 2025
Ganesh Idol Installation Permission 2025 (ETV Bharat)
  • ఇందులో నిమజ్జనం కోసం ఉపయోగించే వాహనం, వెహికిల్​ రిజిస్ట్రేషన్​ నెంబర్​, వెహికిల్​ ఓనర్​ పేరు, అతడి చిరునామా, ఫోన్​ నెంబర్​, అలాగే వెహికల్​ డ్రైవర్​ పేరు, చిరునామా, ఫోన్​ నెంబర్​, వెహికల్​ క్లీనర్​ పేరు, చిరునామా, ఫోన్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేయాలి.
  • వెహికల్​ ఓనర్​ దగ్గర నుంచి లెటర్​ తీసుకుని దానిని పీడీఎఫ్​ ఫార్మాట్​లో అప్​లోడ్​ చేయాలి. అలాగే వెహికిల్​ ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్​ కూడా అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వాలంటీర్స్ వివరాలు కూడా ఎంటర్​ చేయాలి. అందులో వాలంటీర్​ పేరు, వయసు, చిరునామా, ఫోన్​ నెంబర్​ వివరాలు నమోదు​ చేయాలి.
  • నిమజ్జనం కోసం విగ్రహంతోపాటు వచ్చే వారి పేర్లు ఎంటర్​ చేయాలి. అందులో పేరు, వయసు, చిరునామా, వృత్తి, ఫోన్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత Next బటన్​పై క్లిక్​ చేస్తే వేరే ఫారమ్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.
Ganesh Idol Installation Permission
Ganesh Idol Installation Permission (ETV Bharat)

సమ్మతి అండ్​ అనుమతులు: (Consents and Permissions)

  • సంబంధిత అథారిటీ / యజమాని / అసోసియేషన్ నుంచి అనుమతి ఉందా? - Yes​ అయితే పర్మిషన్​ తీసుకునే సమయంలో ఓనర్ నుంచి లెటర్​ లేదా మున్సిపల్ / సంబంధిత అథారిటీ నుంచి అధికారిక అనుమతి లేఖను పోలీసులకు సమర్పించాలి.
  • విద్యుత్ కనెక్షన్‌ల కోసం ట్రాన్స్‌కో నుంచి అనుమతి పొందారా? - మీ సమాధానం అవును అయితే TSSPDCL నుంచి పర్మిషన్​ లెటర్​ను పోలీసులకు ఇవ్వాలి.
  • లౌడ్ స్పీకర్ల ప్రతిపాదన ఏమైనా ఉందా? - పెట్టాలనుకుంటే, ముందుగా సంబంధిత ACPల నుంచి ప్రత్యేక అనుమతి పొందాలి. ఆపై ఆ లెటర్​ను పోలీసులకు అందించాలి.
  • సాంస్కృతిక కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఏదైనా ప్రతిపాదన ఉందా? - అవును అయితే, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కోసం సంబంధిత ACPల నుంచి ప్రత్యేక అనుమతి పొందాలి.
Ganesh Idol Installation Permission 2025
Ganesh Idol Installation Permission 2025 (ETV Bharat)

ఇలా అన్ని వివరాలు ఎంటర్​ చేసిన తర్వాత డిక్లరేషన్​ బాక్స్​లో టిక్​ చేసి అనంతరం Captcha ఎంటర్​ చేసి సేవ్​ చేసి Generate Acknowledgement ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి. అప్లికేషన్​ ఫారమ్‌ను ఫిల్ చేసిన తర్వాత, దరఖాస్తుదారుడు ఈ​ ఫారమ్‌తో పాటు కంప్యూటర్‌లో రూపొందించిన Acknowledgement Reciptను సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్‌లో సమర్పించాలి. అప్పుడు అధికారులు అన్ని వివరాలూ పరిశీలించి మండపం ఏర్పాటుకు పర్మిషన్​ ఇస్తారు.

భాద్రపద మాసంలో ఈ వ్రతాలు, పూజలు చేస్తే- అష్టైశ్వర్యాలు, వంశాభివృద్ధి తథ్యం!

ఆగస్టు 27న "వినాయక చవితి" - పూజకు శుభ ముహూర్తం ఇదే! ఈ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మంచి ఫలితాలట!

