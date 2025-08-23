Ganesh Idol Installation Permission 2025: వినాయక చవితి వచ్చేస్తోంది. బొజ్జ గణపయ్యల కోసం గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా అందమైన మండపాలు ముస్తాబవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఉత్సవ కమిటీలు ఆయా పనుల్లో మునిగిపోయాయి. అయితే వినాయకుడి మండపాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే పోలీసుల పర్మిషన్ కచ్చితంగా తీసుకోవాలని మీకు తెలుసా? విగ్రహాల ఏర్పాటు నుంచి నిమజ్జనం వరకు పోలీసుల అనుమతి తీసుకోవాల్సిందే. అయితే పర్మిషన్ కోసం పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగకుండా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు. మరి, ఆన్లైన్లో గణేష్ మండపాల ఏర్పాటు కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
Application Process of Ganesh Pandels:
- ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అధికారిక వెబ్సైట్ను (https://www.tspolice.gov.in/jsp/homePage?method=getHomePageElements) ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Ganesh Pandel Ackonwledgement, Ganesh Pandel Registration కాలమ్స్ స్క్రోల్ అవుతుంటాయి. అందులో ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ పై క్లిక్ చేయాలి. అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ ఓపెన్ అవుతుంది
- అప్లికేషన్ ఫారమ్లో Applicant details, Installation Details, Immersion Details అని మూడు కాలమ్స్ ఉంటాయి.
- మొదటిగా Applicant Details: ఇందులో వ్యక్తి పేరు అంటే ఏదైనా కమిటీ ఉంటే దానికి ప్రెసిడెంట్ పేరు, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్, అసోసియేషన్ పేరు (ఉదా - గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ) వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- ఇక ఆ తర్వాత Installation Details: ఇక్కడ వినాయక మండపం ఏర్పాటు చేసే ప్రదేశం(ఉదా - గుడి, కమ్యూనిటీ హాల్ ఇలా), విగ్రహం రకం (POP or Clay), విగ్రహం ఎత్తు, మండపం ఎత్తు, ఐడల్ ఏర్పాటు, నిమజ్జనం తేదీ, కాలనీ, విలేజ్, మండలం, పిన్కోడ్, పోలీస్స్టేషన్ పరిధి సహా ఇతర వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Immersion Details: ఇందులో నిమజ్జనం వివరాలు నమోదు చేయాలి. నిమజ్జనం చేసే తేదీ, సమయం, ప్రదేశం, ఏ రూట్లో వెళతారు? అనే వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. ఇలా ఈ పేజీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఓసారి చెక్ చేసుకుని Next ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇందులో నిమజ్జనం కోసం ఉపయోగించే వాహనం, వెహికిల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, వెహికిల్ ఓనర్ పేరు, అతడి చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్, అలాగే వెహికల్ డ్రైవర్ పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్, వెహికల్ క్లీనర్ పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.
- వెహికల్ ఓనర్ దగ్గర నుంచి లెటర్ తీసుకుని దానిని పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. అలాగే వెహికిల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి.
- నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వాలంటీర్స్ వివరాలు కూడా ఎంటర్ చేయాలి. అందులో వాలంటీర్ పేరు, వయసు, చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- నిమజ్జనం కోసం విగ్రహంతోపాటు వచ్చే వారి పేర్లు ఎంటర్ చేయాలి. అందులో పేరు, వయసు, చిరునామా, వృత్తి, ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత Next బటన్పై క్లిక్ చేస్తే వేరే ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
సమ్మతి అండ్ అనుమతులు: (Consents and Permissions)
- సంబంధిత అథారిటీ / యజమాని / అసోసియేషన్ నుంచి అనుమతి ఉందా? - Yes అయితే పర్మిషన్ తీసుకునే సమయంలో ఓనర్ నుంచి లెటర్ లేదా మున్సిపల్ / సంబంధిత అథారిటీ నుంచి అధికారిక అనుమతి లేఖను పోలీసులకు సమర్పించాలి.
- విద్యుత్ కనెక్షన్ల కోసం ట్రాన్స్కో నుంచి అనుమతి పొందారా? - మీ సమాధానం అవును అయితే TSSPDCL నుంచి పర్మిషన్ లెటర్ను పోలీసులకు ఇవ్వాలి.
- లౌడ్ స్పీకర్ల ప్రతిపాదన ఏమైనా ఉందా? - పెట్టాలనుకుంటే, ముందుగా సంబంధిత ACPల నుంచి ప్రత్యేక అనుమతి పొందాలి. ఆపై ఆ లెటర్ను పోలీసులకు అందించాలి.
- సాంస్కృతిక కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఏదైనా ప్రతిపాదన ఉందా? - అవును అయితే, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కోసం సంబంధిత ACPల నుంచి ప్రత్యేక అనుమతి పొందాలి.
ఇలా అన్ని వివరాలు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డిక్లరేషన్ బాక్స్లో టిక్ చేసి అనంతరం Captcha ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేసి Generate Acknowledgement ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. అప్లికేషన్ ఫారమ్ను ఫిల్ చేసిన తర్వాత, దరఖాస్తుదారుడు ఈ ఫారమ్తో పాటు కంప్యూటర్లో రూపొందించిన Acknowledgement Reciptను సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో సమర్పించాలి. అప్పుడు అధికారులు అన్ని వివరాలూ పరిశీలించి మండపం ఏర్పాటుకు పర్మిషన్ ఇస్తారు.
