Thummikura Pappu Recipe : ఆదిదేవుడు, విఘ్నేశ్వరుడుగా తొలి పూజలందుకునే గణపయ్య రూపమే కాదు, ఆయనకి నివేదించే నైవేద్యాలు కూడా అపురూపమే. వినాయక చవితి మొదలుకుని నిమజ్జనం వరకూ నవరాత్రుల్లో బొజ్జ గణపయ్యకు రోజూ తీరొక్క ప్రసాదాలు చేసి పెడుతుంటారు. అందులో భాగంగానే లడ్డూలు మొదలుకొని ఉండ్రాళ్ల పాయసం, మోదకాల వరకు రకరకాల రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా తెలుగు ప్రాంతాల్లో వినాయక చవితి రోజు ఆకుకూరల్లో ఒకటైన తుమ్మికూరతో కూడా రుచికరమైన వంటకాలు చేసి విఘ్నేశ్వరునికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అందుకే, మీ కోసం వినాయక చవితి వేళ కమ్మని "తుమ్మికూర పప్పు" కర్రీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఈ పప్పు కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, నోరూరించే ఈ తుమ్మికూర పప్పు కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- ఒకటిన్నర కప్పు - కందిపప్పు
- రెండు కట్టలు - తుమ్మికూర
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - శనగపప్పు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - నూనె
- పది - పచ్చిమిర్చి(తగినన్ని)
- అరటీస్పూన్ - పసుపు
- చిన్న నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- మంచి రుచికరంగా ఉండే తుమ్మికూర పప్పు తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి ప్రధానమైన ఇంగ్రీడియంట్ అయిన తుమ్మికూర ఆకులు తెంపి ఒక గిన్నెలో వేసుకొని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, మరో గిన్నెలో కందిపప్పు, శనగపప్పుని తీసుకుని నీట్గా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముప్పై నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో అరగంటపాటు నానబెట్టుకున్న కందిపప్పు శనగపప్పు మిశ్రమం, కడిగి పెట్టుకున్న తుమ్మికూర ఆకులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చింతపండు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పసుపు, కొద్దిగా ఆయిల్, పప్పు ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- పప్పు మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ని స్టవ్ మీద పెట్టి ఒకట్రెండు టీ గ్లాసుల వేడివేడి నీళ్లను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాలింపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ఆరేడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి తాలింపుని చక్కగా వేయించాలి.
- పోపు మంచిగా వేగాక దాన్ని 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న పప్పులో వేసి అంతా చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తుమ్మికూరతో మంచి రుచికరంగా ఉండే కమ్మని "పప్పు కర్రీ" రెడీ అయిపోతుంది!
