Making of Malai Modak in Telugu : వినాయక చవితికి వినాయకుడిని సంతృప్తిపరచాలంటే భారీ పిండి వంటలను చేయనక్కరలేదు. గణపతి ఎంతో ఇష్టపడే ఉండ్రాళ్లు, మోదక్, పులిహోర, ఇతర రకాల వంటకాలను చేస్తే చాలు విఘ్నరాజు కడుపు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఒకే రీతిలో మోదకాలను చేసినట్లయితే లంబోదరుడికి బోరు కదా! అందుకే కాస్త ట్రెండుకు తగ్గట్టు కొన్ని మార్పులు చేసి పాలతో మోదక్లు రుచికరంగా సిద్ధం చేసి గణేశుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. పైగా వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం సైతం ఎంతో సులభమైన ప్రక్రియ. ఈ సూపర్ టేస్టీ మిల్క్ మోదకాలను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 2 లీటర్లు
- కుంకుమ పువ్వు - కొద్దిగా
- పంచదార - 150 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - అర చెంచా
- నెయ్యి - సరిపడినంత
- సన్నగా తరిగిన బాదం పప్పు పలుకులు - 10
తయారీ విధానం :
- మోదకాల కోసం ముందుగా గ్యాస్ పొయ్యిపై ఒక కడాయి పెట్టుకొని పాలను అందులో పోసుకోవాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాలను బాగా వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత పాలు అడుగు మాడిపోకుండా, పొంగిపోకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మరిగించుకోవాలి. పాలు బాగా వేడి అయ్యాక అందులో నుంచి పావు కప్పు నుంచి అర కప్పు మిల్క్ను ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. వాటిలో కొంచెం కుంకుమ పువ్వు వేసి కలుపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉంచడం వలన కుంకుమ పువ్వు వేడి పాలలో బాగా నాని పాలు కాస్త పసుపు కలర్ వస్తాయి.
- ఈ విధంగా కుంకుమ పువ్వు మిశ్రమాన్ని కలపడం వల్ల మోదకాలు అనేవి బయట దొరికే వాటిలా పసుపు కలర్లో కనిపిస్తాయి. అయితే ఒకవేళ మీకు కుంకుమ పువ్వు అందుబాటులో లేకపోతే ఫుడ్ కలర్ కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పొయ్యిపై మరిగించుకుంటున్న పాలను గరిటెతో కొంచెం కలుపుకుంటూ మీగడ పాత్ర అంచులకు అంటుకోకుండా లోపలకి అనుకుంటూ బాగా వేడి చేసుకోవాలి. పాత్రలో పాలు సగం కంటే తక్కువగా వచ్చే వరకు కలుపుతూనే వీటిని మరిగించుకోవాలి. పాలు సగం వరకు మరిగి చిక్కబడి, మీగడలా వచ్చిన తరువాత అందులో కుంకుమ పువ్వు కలిపి పెట్టుకున్న పాలను జత చేసుకొని కలుపుకోవాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటూ వేడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడినంత పంచదారను వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మిశ్రమాన్ని మధ్య మధ్యలో కాస్త కలుపుకుంటూ మిశ్రమం దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడ్డాక అందులో యాలకుల పొడిని వేసి కలిపి కోవా పాన్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మీరు ఫుల్ ఫ్యాట్ పాలు తీసుకోకుండా నార్మల్ పాలను తీసుకున్నట్లయితే ఈ టైమ్లో రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసుకొని కలుపుతూ మిశ్రమం మొత్తం దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి. మీకు కావాల్సిన విధంగా వచ్చిందో రాలేదో తెలియాలంటే గరిటెతో కొద్దిగా మిశ్రమం ప్లేట్లోకి తీసుకొని చేతికి కొంచెం నెయ్యి రాసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని రౌండ్ బాల్లా చేయాలి. అప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్గా, చక్కగా వస్తే మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందని భావించాలి. అలా కాకుండా పల్చగా వస్తే మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ విధంగా మీకు కావాల్సినట్లు వచ్చిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని గిన్నెను దించుకొని కలుపుతూ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి. అప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకొని మోదకాలను చేసుకోవాలి. అయితే ఇందుకోసం మోదకాలు చేసుకునేవి ఉపయోగించవచ్చు. లేదంటే చేతితో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ చేతితో చేసుకుంటే చేతికి నెయ్యి రాసుకుని కొద్దిగా పాలకోవ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని చిన్న చపాతీలా దానిని చేసుకోవాలి. అప్పుడు అందులో కొద్దిగా బాదం పలుకుల మిశ్రమాన్ని ఉంచి మోదక్లా వచ్చేలా చేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన పిండినీ ఇదే విధంగా చేసుకోవాలి. లేకపోతే బాదం పలుకులను పాలకోవ మిశ్రమంలోనికి కలుపుకొని కొంచెం కొంచెంగా పిండి తీసుకొనైనా మోదకాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిల్క్ మోదక్లు రెడీ! వీటిని బొజ్జ గణపయ్యకు ప్రసాదంగా సమర్పిస్తే చాలు సరిపోతుంది.
