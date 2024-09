ETV Bharat / offbeat

వినాయక చవితి స్పెషల్ : సూపర్ టేస్టీ "మలై మోదకాలు" - నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా! - Ganesh Chaturthi Special Recipe

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Malai Modak in Telugu : వినాయక చవితి రోజు విఘ్నేశ్వరుడి ఉదరాన్ని తృప్తిపరచాలంటే భారీ వంటకాలు చేయనక్కర్లేదు. గణేశుడు ఎంతో ఇష్టపడే.. మోదక్, ఉండ్రాళ్లు, పులిహోర, ఇతర తీపి వంటకాలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే చాలు ఆయన మనసు నిండిపోతుంది. కానీ, ఏటా ఒకటే స్టైల్​లో మోదకాలు చేస్తే లంబోదరుడికి బోరు కదా..! అందుకే కాస్త ట్రెండు మార్చి.. ఇలా పాలతో వెరైటీగా మోదక్​లు(Modak) ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. ఇవి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ మిల్క్ మోదకాలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :