గణేశ్ మండపాల్లో "ఈ ప్రసాదం" పంచండి - ఈజీగా, టేస్టీగా 10నిమిషాల్లో రెడీ! - VINAYAKA CHATURTHI 2025

అప్పటికప్పుడు చేసే వినాయకుడి ప్రసాదం "పంచ కజ్జాయ" - మండపాల్లో భక్తులకు పంచితే ఇంకా కావాలంటారు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read

Vinayaka Chaturthi 2025 : వినాయక చవితి అంటే గణేశ్ మండపాలు, అక్కడ పంచే పసందైన ప్రసాదాలు గుర్తొస్తుంటాయి. చాలా మంది గణేషుడికి ఇష్టమైన ఉండ్రాళ్ల పాయసం, మోదకాలు, లడ్డూలు, పులిహోర, కేసరి తయారు చేసి పెడుతుంటారు. ఇంట్లో పూజల్లోనూ వివిధ రకాల ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. అయితే, మండపాల్లో పూజలు వెళ్లే మహిళలు ఓ సారి ఇలాంటి ప్రసాదం తయారు చేసి భక్తులకు పంచి పెట్టండి. చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకా కావాలంటూ పోటీ పడతారు. ఆ రెసిపీ ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో మీకు కావల్సిన పరిమాణంలో తయారు చేసుకోండి.

vinayaka_chaturthi_2025
vinayaka_chaturthi_2025 (Gettyimages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 2 కప్పులు
  • బెల్లం - 100 గ్రాములు
  • కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్ల
  • నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 10
  • కిస్ మిస్ - 10
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నీళ్లు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
vinayaka_chaturthi_2025
vinayaka_chaturthi_2025 (Gettyimages)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని 2 టీ స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు రోస్ట్ చేసుకోవాలి. డ్రై రోస్ట్ చేయడం వల్ల మంచి అరోమా వస్తుంది. అదే కడాయిలో 1 టీ స్పూన్ 20 జీడిపప్పులు వేసుకుని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి. జీడిపప్పు రంగు మారిన తర్వాత మరికొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని కిస్ మిస్ కూడా వేసి సన్నటి మంటపై రెండింటినీ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకుని స్టవ్ కట్టేయాలి.
vinayaka_chaturthi_2025
vinayaka_chaturthi_2025 (Gettyimages)
  • ఇపుడు మరో కడాయి పెట్టుకుని బెల్లం కరిగించుకోవాలి. 100 గ్రాముల బెల్లం కడాయిలో వేసి టీ గ్లాసు నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పాకం అవసరం లేకుండా పూర్తిగా కరిగిపోయి కొద్దిగా గట్టిపడినత తర్వాత టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి.ఇపుడు ఒక ప్లేట్​లో లేదా అరటి ఆకులో మందపాటి అటుకులు వేసుకుని ముందుగా వేయించిన జీడిపప్పులు, కిస్ మిస్ వేసుకోవాలి.
vinayaka_chaturthi_2025
vinayaka_chaturthi_2025 (Gettyimages)
  • ఆ తర్వాత నువ్వులు, కొబ్బరి తురుము, 1 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బెల్లం పాకం పోసుకుని స్పూన్ తో కలపాలి. అవసరమైతే అన్ని పదార్థాలను ఓ గిన్నెలో వేసి మూత పెట్టుకుని బాగా కలిపితే చాలు! ప్రసాదం రెడీ. ఈ ప్రసాదం ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ ప్రసాదం వినాయక చవితి రోజున నివేదించి కుటుంబ సభ్యులకు పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. గణేశ్ మండపం వద్ద భక్తులకు పంచిపెడితే ఎంతో సంతోషిస్తారు.
vinayaka_chaturthi_2025
vinayaka_chaturthi_2025 (Gettyimages)

"వినాయక చవితి" స్పెషల్ స్వీట్ ​- ఈజీగా 'పాల తాలికల' రెసిపీ!

