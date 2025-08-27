ETV Bharat / offbeat

నిమిషాల్లో చేసుకునే "శనగల ప్రసాదం" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే టేస్ట్ సూపర్! - GANESH CHATURTHI PRASADAM RECIPE

తక్కువ టైమ్​లో ఎక్కువ రుచినిచ్చే 'ప్రసాదం' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 4:21 PM IST

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe : వినాయక చవితి సంబరాలు మొదలయ్యాయి. దేశమంతటా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, ఈ పర్వదినం వేళ భక్తులంతా బొజ్జ గణపయ్యను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఆయనకు ఇష్టమైన రకరకాల నైవేద్యాలు తయారు చేస్తుంటారు. కేవలం చవితి రోజు మాత్రమే కాకుండా నవరాత్రుల పాటు తీరొక్క ప్రసాదాలను ప్రిపేర్ చేసి స్వామి వారికి నివేదిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే లడ్డూల నుంచి ఉండ్రాళ్ల వరకు చాలా వెరైటీలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని ప్రసాదాల తయారీ టైమ్​తో కూడుకున్నది. అలాకాకుండా అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్​ ప్రసాదం రెసిపీ కూడా ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "శనగల ప్రసాదం". నార్మల్​గా చాలా మంది ఈ రెసిపీని తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, అంత పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారందరూ ఓసారి ఇలా శనగల ప్రసాదం ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన శనగల ప్రసాదాన్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Senagalu (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • శనగలు - రెండు కప్పులు
  • నూనె - 2 నుంచి 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని అల్లం తురుము - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • కరివేపాకు - మూడ్నాలుగు రెమ్మలు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Karivepaku (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సింపుల్ అండ్ టేస్టీ శనగల ప్రసాదం తయారీ కోసం ముందు రోజు రాత్రి ఒక గిన్నెలో శనగలను తీసుకొని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఈవెనింగ్ టైమ్​లో ఈ ప్రసాదం చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ శనగలను నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. అంటే, కనీసం ఐదారు గంటలపాటు అయినా వీటిని నానబెట్టుకోవాలి.
Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Mirchi (Getty Images)
  • శనగలు బాగా నానిన తర్వాత ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటర్ లేకుండా వడకట్టి కుక్కర్ గిన్నెలో వేసుకొని అవి మునిగేంత వరకు మంచి నీళ్లు పోసుకొని రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి మూతపెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత కుక్కర్ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు లేదా మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత వేడి నీళ్లను వంపేసి శనగలను మాత్రమే మరొక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Kobbari (Getty Images)
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పులను వేసి మాడిపోకుండా దోరగా వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడేంత వరకు వేయించుకున్నాక వీలైనంత సన్నగా తురుముకున్న అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న శనగలు, కరివేపాకు కూడా వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులో పసుపు, ఇంగువ కూడా వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా టాస్ చేసుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత ఫైనల్​గా పచ్చికొబ్బరి తురుముని యాడ్ చేసుకొని మరోసారి బాగా కలిపి స్టవ్ కట్టేసి పక్కకు దింపుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని వాసనతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "శనగల ప్రసాదం" రెడీ అయిపోతుంది!
Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Kothimeera (Getty Images)

