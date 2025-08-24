Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe : ఆదిదేవుడు, విఘ్నేశ్వరుడుగా తొలి పూజలందుకునే వినాయకుడి రూపమే కాదు, ఆయనకి నివేదించే ప్రసాదాలు కూడా అపురూపమే. వినాయక చవితి మొదలుకుని నిమజ్జనం వరకూ నవరాత్రుల్లో బొజ్జ గణపయ్యను రోజూ రకరకాల నైవేద్యాలతో కొలుస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించే లడ్డు, పులిహోర, గారె, పాయసం, పొంగలి, పూర్ణాలు వంటివన్నీ ఒకెత్తయితే గణపయ్యకి ఎంతో ప్రీతికరమైన ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు లేదా మోదకాలు మరో ఎత్తు.
చాలా మంది ప్రసాదాల్లో ఏది ఉన్నా లేకున్నా ఇవి తప్పనిసరిగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే, ఈ గణేశ్ చతుర్థి వేళ మీకోసం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే "బెల్లం కుడుములు లేదా ఉండ్రాళ్లు" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఎవరైనా వీటిని 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పచ్చికొబ్బరి తురుము, నెయ్యి వేసి చేసుకోవడం ద్వారా ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, వీటి తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండ
- ఒకటిన్నర కప్పులు - తురుమిన బెల్లం
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - శనగపప్పు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- ఒకటీస్పూన్ - యాలకుల పొడి
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో శనగపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి గంట నుంచి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో సన్నగా తురుమిన బెల్లం, కప్పు వాటర్ పోసుకొని బెల్లాన్ని పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి. అంతేకానీ, పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఆ గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని రెండు కప్పుల నీళ్లు, రెండు చిటికెళ్ల ఉప్పు, నానబెట్టిన శనగపప్పు, కొబ్బరి తురుము వేసుకొని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ శనగపప్పు 50% వరకు ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో కరిగించి పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ని వడకట్టి పోసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆపై నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకొని కలిపి మరిగించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం బాగా వేడెక్కి బబుల్స్ వస్తూ మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో పొడి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో కలుపుతూ ఉండాలి.
- అంతా వేసిన తర్వాత ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడిని యాడ్ చేసుకొని మరోసారి బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారి గోరువెచ్చగా అయ్యాక చేతికి నెయ్యి రాసుకొని కొద్దికొద్దిగా బెల్లం పిండి మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటూ ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కుడుములుగా చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ అలా వద్దనుకుంటే రౌండ్గా ఉండ్రాళ్లుగా కానీ, అప్పాలుగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆవిధంగా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఆ వాటర్ వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్న కుడుములు లేదా ఉండ్రాళ్లను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని ఆవిరిమీద ఇడ్లీలు ఉడికించినట్టుగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే కాకుండా కాసేపు ఆగి బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, గణపయ్యకు ఎంతో ప్రీతికరమైన "బెల్లం కుడుములు లేదా ఉండ్రాళ్లు" రెడీ అయిపోతాయి!
