గణపయ్య మెచ్చే "మలై మోదకాలు" - చవితి రోజు సింపుల్​గా చేసుకోండిలా! - GANESH CHATURTHI PRASADAM RECIPE

తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ అయ్యే కమ్మని ప్రసాదం - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Milk Modak Prasadam Recipe
Milk Modak Prasadam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 8:31 PM IST

Milk Modak Prasadam Recipe : వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో వివిధ రకాల గణపతి విగ్రహాల తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైనవి ప్రసాదాలే. లంబోదరుడు భోజనప్రియుడు అన్నసంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే గణేశ్ చతుర్థి రోజు విఘ్నేశ్వరుడి ఉదరాన్ని తృప్తిపరచడం కోసం వెరైటీ వెరైటీ ప్రసాదాలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది ఉండ్రాళ్లు, పాయసం, పులిహోరతో పాటు మోదకాలను తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. అయితే, గణపయ్య మెచ్చే మోదకాలను ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "మలై మోదకాలు". పాలతో తయారు చేసే ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వినాయక చవితికి మీరు ఓసారి ఇలా మిల్క్ మోదక్​లను ప్రిపేర్ చేసి బొజ్జ గణపయ్యకు నైవేద్యంగా సమర్పించండి.

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Milk (ETV Bharat)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక లీటర్ - పాలు
  • కొద్దిగా - కుంకుమ పువ్వు
  • 75 నుంచి 80 గ్రాములు - పంచదార
  • పావుటీస్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • తగినంత - నెయ్యి
  • బాదం పలుకులు - కొన్ని(సన్నగా తరిగినవి)

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Sugar (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ మలై మోదకాల తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పాలు తీసుకొని హై ఫ్లేమ్​లో బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకునే క్రమంలో అడుగు మాడిపోకుండా, పాలు పొంగిపోకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • పాలు బాగా వేడయ్యాక అందులో నుంచి 125ఎంఎల్ నుంచి పావు కప్పు వరకు వేడెక్కిన పాలను ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత పక్కకు తీసుకున్న పాలలో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు వేసి కలిపి కాసేపు పక్కనుంచాలి. ఇలా ఉంచడం ద్వారా కుంకుమ పువ్వు ఆ వేడి పాలలో బాగా నాని పాలు కాస్త పసుపు రంగులోకి వస్తాయి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరిగించుకుంటున్న పాలను మధ్య మధ్యలో గరిటెతో కలుపుతూ గిన్నె అంచులకు మీగడ అంటుకోకుండా లోపలకి అనుకుంటూ బాగా మరిగించుకోవాలి. అంటే, గిన్నెలో ఉన్న పాలు సగం కంటే తక్కువగా వచ్చే వరకు కలుపుతూ బాయిల్ చేసుకోవాలి.
Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Cardamom (Getty Images)
  • పాలు సగం వరకు మరిగి చిక్కగా అయి, మీగడ మీగడలా వచ్చాక అప్పుడు అందులో ముందుగా కుంకుమ పువ్వు వేసి కలిపి నానబెట్టుకున్న మిల్క్​ని యాడ్ చేసి ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • కుంకుమ పువ్వు నానబెట్టిన పాలను యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మోదకాలు అనేవి నేచురల్​గానే బయట దొరికే వాటిలా పసుపు రంగు​లో కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ కుంకుమ పువ్వు మీకు అందుబాటులో లేనట్లయితే ఈ స్టెప్​ని స్కిప్​ చేసి మిగతా ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వొచ్చు.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరగనివ్వాలి.
  • అనంతరం అందులో రుచికి తగినంత చక్కెర యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరికాస్త దగ్గర పడే వరకు వేడి చేసుకోవాలి.
  • మిశ్రమంగా బాగా మరిగి మరికాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం అందులో యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పాన్​ నుంచి కోవా సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ తీసుకోకుండా నార్మల్ పాలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమయంలో ఒకట్రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని కలుపుతూ మిశ్రమం మొత్తం దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.

Ganesh Chaturthi Prasadam Recipe
Badam (Getty Images)
  • ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో, లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే గరిటెతో కొద్దిగా మిశ్రమం ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని రౌండ్ బాల్​లా చేయాలి. అప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్​గా, చక్కగా వస్తే మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందని గమనించాలి. అలాకాకుండా స్టిక్కీగా, పల్చగా వస్తే మరికాసేపు బాయిల్ చేసుకొని కన్సిస్టెన్సీని చెక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని గిన్నెను కిందకు దించి కలుపుతూ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
  • అరగంట తర్వాత ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిపోతుంది. అప్పుడు దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని మోదకాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అయితే, ఇందుకోసం మోదకాలు చేసుకునే మౌల్డ్స్ యూజ్ చేయవచ్చు. అవి లేకపోతే చేతితో కూడా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
Milk Modak Prasadam Recipe
Ghee (Getty Images)
  • ఒకవేళ చేతితో చేసుకునే వారైతే కొద్దిగా నెయ్యిని చేతికి రాసుకుని చల్లారిన పాలకోవా మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని మందంగా చిన్న చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కొద్దిగా సన్నగా తరిగినం బాదం పలుకులు ఉంచి మోదక్‌ షేప్ వచ్చేలా వత్తుకోవాలి. తర్వాత టూత్​ పిక్​తో చుట్టూ గాట్లు వచ్చేలా వత్తుకుంటే చాలు. ఇలా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • లేదంటే, బాదం పలుకులను పాలకోవా మిశ్రమంలో కలిపి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ కూడా మోదక్​లను రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మలై మోదకాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!

