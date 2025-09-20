సరికొత్త ఫ్లేవర్తో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" - ఎంత మరిగిస్తే అంత రుచి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 12:35 PM IST
Sambar Recipe in Telugu : సాంబార్ అంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇది ఏ కర్రీలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్. దీనితో ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాంగించేస్తారు. ఫంక్షన్స్లో లేదా పార్టీల్లో సాంబార్ తిన్నప్పుడు సూపర్గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు చేసినా ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని చెబుతుంటారు. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి దీనిని చేశారంటే సేమ్ అలాగే వస్తోంది! అంతేకాక టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది.
"పోషకాల లడ్డూ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తింటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- మునక్కాయ - 1
- టమోటా -1
- వంకాయ - 2
- బంగాళదుంప - 1
- ఉల్లిపాయలు - 1
- బీన్స్ - 6
- క్యారెట్ - 2
- ఆయిల్ - 5
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- సాంబార్ పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పొపుదినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 1
- ఎండుమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- చింతపండు - కొంచెం
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ చేసుకోవడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో అర కప్పు కందిపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి రెండు సార్లు బాగా కడగాలి. అనంతరం రెండు కప్పుల నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. పప్పు ఉడికిన తర్వాత ఓసారి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు ఓ గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు తీసుకొని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ మెంతలు వేసి దోరగా వేయించాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి.
- ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఆనియన్స్ మెత్తబడేంత వరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మునక్కాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కూరగాయ ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముక్కలు నూనెలో బాగా మగ్గేవరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇందుకు నాలుగు నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
- కూరగాయ ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం చింతపండు రసం, మూడు గ్లాసుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పాన్పై మూతపెట్టాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడకనివ్వాలి.
- అనంతరం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సాంబార్ పొడి వేసి కలపాలి. మరోసారి మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె కొద్దిగా వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొపు దినుసులు వేయాలి. ఇవి కాస్తా వేగిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆరు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు రెడీ అయిన తాలింపును సాంబార్లో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేశారంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది.
నోరూరించే "గోరుమిటీలు" - సూపర్ టేస్ట్తో జ్యూసీజ్యూసీగా!
పప్పు రుబ్బే పని లేకుండానే "రాగి దోసెలు" - ఇన్స్టంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!