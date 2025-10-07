ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "ఫ్రై పీస్ చికెన్ బిర్యానీ" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ టేస్ట్!

టేస్టీ చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ - ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా ట్రే చేయండి!

fry_piece_chicken_biryani
fry_piece_chicken_biryani (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 5:55 PM IST

Fry Piece Chicken Biryani : చికెన్ దమ్ బిర్యానీ పీసులు తెల్లగా, పచ్చిగా అనిపిస్తుంటాయి. బిర్యానీ రుచిగా ఉన్నా ముక్కలు అస్సలు బాగుండవు. అందుకే చాలామంది హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లినపుడు ఫ్రై పీస్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. కానీ, హోటళ్ల కంటే రుచిగా ఇంట్లో కూడా ఫ్రై పీస్ చికెన్ బిర్యానీ వేడి వేడిగా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ట్రై చేస్తే చాలు!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • బియ్యం - అర కేజీ
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • మిరియాలు - 5
  • యాలకులు - 3
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • స్టార్ అనాస - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • టమోటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కసూరి మేతి - 2 స్పూన్లు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
మసాలా పొడి కోసం ;

  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 5
  • అనాస - 1
  • బిర్యానీ ఆకు - 2
  • రాతి పువ్వు - 1
  • పెద్ద ఇలాచీలు - 2
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • మిరియాలు - 8
  • జీడిపప్పు - 15
  • గసగసాలు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కిలో చికెన్ మీడియం సైజు ముక్కలు కట్ చేయించాలి. అర కిలో బియ్యం బాగా శుభ్రం చేసుకుని అర గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. చికెన్ కోసం ముందుగా మసాలా పొడి రెడీ చేసుకోవాలి. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస, బిర్యానీ ఆకు, రాతి పువ్వు, పెద్ద ఇలాచీలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మసాలా పొడి మొత్తం కాకుండా 2 టేబుల్ స్పూన్లు పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన పొడిలో జీడిపప్పు, గసగసాలు వేసి మళ్లీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు, స్టార్ అనాస వేసుకుని కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కరివేపాకు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని బాగా వేయించాలి. టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుని మసాలా పొడి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 స్పూన్ల కసూరి మేతి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు అర కప్పు పెరుగు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత 4 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుని కలపాలి. సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. పది నిమిషాలు మరిగించిన తర్వాత మరో ఐదారు నిమిషాలు మూత తీసి ఉడికించాలి.
  • ఉడికించిన చికెన్ ముక్కలను మాత్రమే వేరే గిన్నెలోకి తీసుకుని ముందుగా నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకోవాలి. మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. అన్నంపై కొత్తిమీర, పుదీనా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, నెయ్యి వేసుకుని సన్నటి మంటపై మూతపెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇపుడు పక్కకు తీసుకున్న చికెన్ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్యాన్ లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. రంగు మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ప్రై చేసుకోవాలి. పసుపు వేసి ఉడికించిన చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసుకుని కలపాలి. 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చికెన్ మసాలా, కొత్తి మీర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మరో 10 నిమిషాల పాటు చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర, కసూరి మేతి కలపాలి. ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు ఓ గిన్నెలోకి వేసుకుని పైన రైస్ వేసుకుని ప్లేట్​లోకి బోర్లిస్తే చాలు చికెన్ రెడీగా ఉంటుంది.

