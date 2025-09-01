Pandla Panchamrutham : దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు మనం వివిధ రకాల ప్రసాదాలను స్వీకరిస్తాం. అందులో పంచామృతం కూడా ఒకటి. అదేవిధంగా పండుగలు, ప్రత్యేక పూజల్లో వివిధ రకాల ప్రసాదాలను దేవుడికి మనం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటాం. కానీ కొన్ని ప్రసాదాలకు టైమ్ ఎక్కువ పడుతుంది. అలా కాకుండా తక్కువ సమయంలోనే ఈజీగా అప్పటికప్పుడూ చేసుకునే ప్రసాదం పండ్ల పంచామృతం. ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో చేసుకునే వీలుంది.
మీరు ఇంట్లో పూజ చేస్తున్నపుడు ఇలాంటి ప్రసాదం తయారు చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అదేవిధంగా వినాయక నవరాత్రుల సందర్భంగా మండపాల్లో ఓ సారి ఇలాంటి ప్రసాదం తయారు చేసి భక్తులకు పంచండి. వారూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఇంకా కావాలని పోటీ పడతారు. ఈ నైవేద్యాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో మీకు కావల్సిన పరిమాణంలో తయారు చేసుకోండి. మరీ పండ్ల పంచామృతం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - అరకప్పు
- పాలు - అరకప్పు
- తేనే - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ద్రాక్షపండ్ల ముక్కలు - పావుకప్పు
- దానిమ్మగింజలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- యాపిల్ ముక్కలు - పావుకప్పు
- నెయ్యి - రెండు టీ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- పచ్చకర్పూరం- అర చిటికెడు
- పంచదార - రెండు టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నె తీసుకోని అందులో అరకప్పు పెరుగు వేయాలి. ఇందులో అరకప్పు పచ్చి పాలు పోయాలి. లేదంటే (పాలను వేడి చేసి చల్లారిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు).
- అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తేనే, పావుకప్పు ద్రాక్ష పండ్ల ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దానిమ్మ గింజలు, పావు కప్పు యాపిల్ ముక్కలు వేయాలి. (తియ్యగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవాలి) రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం వేయాలి. (పచ్చ కర్పూరం ఎక్కువైనా రుచి బాగుండందనే విషయాన్ని గమనించాలి).
- ఆ తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల పంచదార లేదా పటిక బెల్లం వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ పండ్ల పంచామృతం రెడీ.
- ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
