పిల్లలకు "ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్" దుకాణంలో కొనకండి - ఇడ్లీలతో చేస్తే కరకరలాడుతాయి!

Published : September 16, 2025 at 11:46 AM IST
French Fries Recipe with Idli : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది అమ్మలు ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, హెల్త్కు ఎంత మంచివైనా తరచూ ఇడ్లీలే తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్లకూ నచ్చదు. దాంతో చాలా సార్లు ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలాగని వేసిన ఇడ్లీలను బయట పారేయాలంటే మనసొప్పదు. మీ ఇంట్లోనూ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ప్రిపేర్ చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలిపోతున్నాయా? అలాంటి టైమ్లో వాటిని పారేయకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ఇలా "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలే కాదు పెద్దలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇడ్లీలతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీలు - ఐదారు
- ఎండుమిర్చి - పది
- శనగపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు చెంచాలు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పుట్నాలపప్పు - రెండు చెంచాలు
- మిరియాలు - ఒక చెంచా
- బియ్యం - ఒక చెంచా
- ఎండుకొబ్బరిపొడి - రెండు చెంచాలు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఇడ్లీలతో చేసుకునే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి శనగపప్పు, మినపప్పు, ఎండుమిర్చి, మిరియాలు, బియ్యం వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత అందులోనే పుట్నాలపప్పు, ఎండుకొబ్బరిపొడి, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని అన్నింటినీ మరికాసేపు కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లో పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, వేయించిన పల్లీలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలను తీసుకుని చాకుతో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్కి కావాల్సిన షేప్లో సన్నగా, పొడుగ్గా ముక్కల్లా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలను వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని ఎర్రగా, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలపైన ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని చల్లి అన్నింటికీ చక్కగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్లలోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. అంతే, మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలతో కమ్మగా కరకరలాడే "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరు కూడా ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలిపోయినప్పుడు ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు.
