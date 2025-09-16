ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు "ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్" దుకాణంలో కొనకండి - ఇడ్లీలతో చేస్తే కరకరలాడుతాయి!

- యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే 'స్నాక్ రెసిపీ' - మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

French Fries Recipe with Idli
French Fries Recipe with Idli (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
French Fries Recipe with Idli : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది అమ్మలు ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, హెల్త్​కు ఎంత మంచివైనా తరచూ ఇడ్లీలే తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్లకూ నచ్చదు. దాంతో చాలా సార్లు ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలాగని వేసిన ఇడ్లీలను బయట పారేయాలంటే మనసొప్పదు. మీ ఇంట్లోనూ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ప్రిపేర్ చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలిపోతున్నాయా? అలాంటి టైమ్​లో వాటిని పారేయకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా ఇలా "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలే కాదు పెద్దలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా​ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇడ్లీలతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

French Fries Recipe with Idli
ఇడ్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీలు - ఐదారు
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • శనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినపప్పు - రెండు చెంచాలు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పుట్నాలపప్పు - రెండు చెంచాలు
  • మిరియాలు - ఒక చెంచా
  • బియ్యం - ఒక చెంచా
  • ఎండుకొబ్బరిపొడి - రెండు చెంచాలు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

French Fries Recipe with Idli
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇడ్లీలతో చేసుకునే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి శనగపప్పు, మినపప్పు, ఎండుమిర్చి, మిరియాలు, బియ్యం వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత అందులోనే పుట్నాలపప్పు, ఎండుకొబ్బరిపొడి, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని అన్నింటినీ మరికాసేపు కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లో పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.

French Fries Recipe with Idli
మిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, వేయించిన పల్లీలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలను తీసుకుని చాకుతో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్​కి కావాల్సిన షేప్​లో సన్నగా, పొడుగ్గా ముక్కల్లా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలను వేయించడానికి సరిపడా వేసుకుని ఎర్రగా, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
French Fries Recipe with Idli
బియ్యం (Getty Images)
  • తర్వాత వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలపైన ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని చల్లి అన్నింటికీ చక్కగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్​లలోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. అంతే, మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలతో కమ్మగా కరకరలాడే "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరు కూడా ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలిపోయినప్పుడు ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు.
French Fries Recipe with Idli
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

