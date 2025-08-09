Essay Contest 2025

ఆమ్లెట్ వేస్తే ఇట్లా ఉండాలి! - ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా అద్దిరిపోద్ది! - PERFECT FLUFFY OMELETTE RECIPE

- రెగ్యులర్​గా వేసుకునే​​ ఆమ్లెట్​ తిని బోర్​ కొట్టిందా? - ఈ స్టైల్​లో ట్రై చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Fluffy Omelette
Fluffy Omelette (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read

Fluffy Omelette at Home in Telugu : గుడ్డు మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన ప్రొటీన్స్, విటమిన్స్, ఐరన్, పాస్ఫరస్, జింక్, సెలీనియం, కోలిన్ వంటి ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే రోజుకు ఒక గుడ్డు తినాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. చాలామంది జనాలు కూడా గుడ్డును ఏదో ఒకవిధంగా తమ డైట్​లో భాగం చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ ఆమ్లెట్ వేసుకుంటుంటారు.

కానీ, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన తీరులో ఆమ్లెట్ వేసుకున్నా నోటికి అంతగా రుచించదు. అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ఈ స్టైల్​లో "ఆమ్లెట్" వేసుకోండి. నోటికన్నా ముందు కళ్లకు విపరీతంగా నచ్చేస్తుంది! ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా వచ్చి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలైతే మమ్మీ ఇంకొకటి కావాలని అడిగి మరీ తింటారు. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? తయారీ విధానం ఎలా? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  1. కోడిగుడ్లు - ఐదు
  2. పెప్పర్ పౌడర్ - కొద్దిగా
  3. బటర్ - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  4. ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

తయారీ విధానమిలా :

  • సూపర్ టేస్టీ ఫ్లఫీ ఆమ్లెట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు చిన్న గిన్నెలు తీసుకోవాలి. తర్వాత గుడ్లను పగులగొట్టి ఒక గిన్నెలో ఎగ్ ఎల్లో, మరో దానిలో ఎగ్ వైట్​ వేసుకోవాలి.
  • అయితే, ఇక్కడ ఎగ్ ఎల్లో కేవలం 3 కోడిగుడ్లది సరిపోతుంది. కానీ, గుడ్డు తెల్ల సొన మాత్రం 5 ఎగ్స్​ది తీసుకోవాలి. టేస్ట్​ కోసం ఈ కొలతలు అవసరమని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం విస్కర్ సహాయంతో గుడ్డు పచ్చ సొనను బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. గట్టి టెక్స్చర్​ వచ్చే వరకు సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పాటు బీట్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత తెల్ల సొనను కూడా ఇలానే బీటర్​తో బాగా కలపాలి. ఇది పూర్తిగా నురగలా అయ్యే వరకు బీట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం రెండింటినీ ఒకే గిన్నెలోకి తీసుకొని మరోసారి ఎగ్ వైట్, ఎల్లో రెండూ చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
  • పాన్ కొద్దిగా వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్​లా పోయాలి.
  • ఈ టైమ్​లో స్టవ్​ను మాత్రం లో-ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచాలి.
  • కొద్దిసేపు అయ్యాక ఆమ్లెట్ ఉబ్బుతున్న టైమ్​లో బటర్​ని ఆమ్లెట్​ కింద నూనెలాగా వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూత పెట్టి సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఆమ్లెట్​పై రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెప్పర్ పౌడర్ చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా "సూపర్ టేస్టీ ఆమ్లెట్" మీ ముందు ఉంటుంది!

