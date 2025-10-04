ETV Bharat / offbeat

సూపర్​ టేస్టీ "ఫిష్​ ఫ్రై" - మసాలా ఇలా పట్టించి చేయండి - పిల్లలకు నచ్చేస్తుంది!

- చాలా సింపుల్​గా తక్కువ సమయంలో చేసుకోవచ్చు - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Fish Fry Recipe
Fish Fry Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Fry Recipe: నాన్​వెజ్​ వంటకాల్లో ఫిష్​ది ప్రత్యేక స్థానం. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండటంతోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. అందుకే చాలా మంది చేపలతో పులుసు, ఫ్రై, పచ్చడి వంటివి ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఫ్రై కు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. సైడ్​ డిష్​గా, స్టార్టర్​గా ఇది పర్ఫెక్ట్​. అందుకే ఎక్కువ మొత్తంలో చేపలు తెచ్చినప్పుడు ఫ్రై చేస్తుంటారు.

అయితే, ఫ్రైని టేస్టీగా చేయడం చాలా మందికి రాదు. కొన్ని సార్లు మసాలా కోటింగ్​ ముక్కల నుంచి విడిపోతుంది. లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో చేప ముక్కలు మాడుతుంటాయి. అయితే ఇకపై అటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా చేపల వేపుడు చేసుకోవచ్చు. రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Fish
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చేప ముక్కలు - కేజీ
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • ఫిష్​ మసాలా - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • కారం - తగినంత
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నిమ్మకాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - తగినంత
Fish Fry Recipe
చేపల వేపుడు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చేప ముక్కలు ముందుగా వాటర్​తో ఓసారి కడగాలి. అనంతరం అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలిపిన తర్వాత మరో రెండు సార్లు బాగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి బుట్టలో వేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు పేస్ట్​, పసుపు, గరం మసాలా, ఫిష్​ మసాలా, మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, బియ్యప్పిండి, కార్న్​ఫ్లోర్​, నిమ్మరసం పిండి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Fish Fry Recipe
మిరియాలు ధనియాలు కారం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పేస్ట్​ మాదిరి గట్టిగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మసాలా పేస్ట్​ అనేది లూజ్​గా ఉండకూడదు.
  • మసాలా పేస్ట్​ను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఒక్కో చేప ముక్కకు పట్టేలా కోట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పేస్ట్​ను అన్ని చేప ముక్కలకు పట్టించాలి.
  • అనంతరం ఆ చేప ముక్కలపై మూత పెట్టి ఫ్రిజ్​లో 2 లేదా మూడు గంటలు ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మారినేట్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో ఉంచిన ముక్కలను పెనానికి సరిపడేలా కాస్త దూరం దూరంగా పెట్టుకోవాలి.
Fish Fry Recipe
అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు (Getty Images)
  • పెనం మీద వేసిన ముక్కలను వెంటనే రెండో వైపునకు తిప్పకుండా మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి సుమారు మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చేప ముక్కను రెండో వైపుకు తిప్పుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా చేప ముక్కలను క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన చేప ముక్కలను కూడా ఇలానే వేయించుకోవాలి.
  • చివరగా పెనం మీద కరివేపాకును రెమ్మలతో సహా వేయించుకుని చేప ముక్కల మీద గార్నిష్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే చేపల ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Fish Fry Recipe
కార్న్​ఫ్లోర్​ బియ్యప్పిండి నిమ్మరసం (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • చేపలను ఉప్పు, నిమ్మరసంతో కడగటం వల్ల నీచు వాసన లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే ముక్కలు కూడా తాజాగా ఉంటాయి.
  • చేప ముక్కలను రౌండ్​ షేప్​లో మరీ మందంగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ వచ్చేలా కట్​ చేసుకుంటే సరి.
  • మసాలా పేస్ట్​ గట్టిగానే ఉండాలి. అప్పుడే ముక్కలకు పట్టడంతో పాటు ఫ్రై చేసేటప్పుడు నూనెలో విడిపోకుండా ఉంటుంది.
  • మారినేట్​ చేసి చేప ముక్కలను కచ్చితంగా ఫ్రిజ్​లో పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మసాలా ఫ్లేవర్​ అనేది ముక్కలకు పట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది. సుమారు 2 గంటల పాటు అయినా ఫ్రిజ్​లో ఉంచాలి. అలా వీలుపడదంటే కనీసం అరగంట ఉంచినా చాలు.

దసరా స్పెషల్​: తెలంగాణ స్టైల్​ "బోటీ ఫ్రై" - నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

For All Latest Updates

TAGGED:

FISH FRYFISH FRY RECIPETASTY AND SPICY FISH FRYఫిష్​ ఫ్రై ఎలా చేయాలిFISH FRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.