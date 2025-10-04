సూపర్ టేస్టీ "ఫిష్ ఫ్రై" - మసాలా ఇలా పట్టించి చేయండి - పిల్లలకు నచ్చేస్తుంది!
- చాలా సింపుల్గా తక్కువ సమయంలో చేసుకోవచ్చు - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : October 4, 2025 at 4:56 PM IST
Fish Fry Recipe: నాన్వెజ్ వంటకాల్లో ఫిష్ది ప్రత్యేక స్థానం. సూపర్ టేస్టీగా ఉండటంతోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. అందుకే చాలా మంది చేపలతో పులుసు, ఫ్రై, పచ్చడి వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఫ్రై కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. సైడ్ డిష్గా, స్టార్టర్గా ఇది పర్ఫెక్ట్. అందుకే ఎక్కువ మొత్తంలో చేపలు తెచ్చినప్పుడు ఫ్రై చేస్తుంటారు.
అయితే, ఫ్రైని టేస్టీగా చేయడం చాలా మందికి రాదు. కొన్ని సార్లు మసాలా కోటింగ్ ముక్కల నుంచి విడిపోతుంది. లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో చేప ముక్కలు మాడుతుంటాయి. అయితే ఇకపై అటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా చేపల వేపుడు చేసుకోవచ్చు. రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చేప ముక్కలు - కేజీ
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- ఫిష్ మసాలా - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- కారం - తగినంత
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నిమ్మకాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- కరివేపాకు - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి చేప ముక్కలు ముందుగా వాటర్తో ఓసారి కడగాలి. అనంతరం అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలిపిన తర్వాత మరో రెండు సార్లు బాగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి బుట్టలో వేసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సీజార్లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు పేస్ట్, పసుపు, గరం మసాలా, ఫిష్ మసాలా, మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, బియ్యప్పిండి, కార్న్ఫ్లోర్, నిమ్మరసం పిండి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పేస్ట్ మాదిరి గట్టిగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మసాలా పేస్ట్ అనేది లూజ్గా ఉండకూడదు.
- మసాలా పేస్ట్ను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఒక్కో చేప ముక్కకు పట్టేలా కోట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పేస్ట్ను అన్ని చేప ముక్కలకు పట్టించాలి.
- అనంతరం ఆ చేప ముక్కలపై మూత పెట్టి ఫ్రిజ్లో 2 లేదా మూడు గంటలు ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మారినేట్ చేసి ఫ్రిజ్లో ఉంచిన ముక్కలను పెనానికి సరిపడేలా కాస్త దూరం దూరంగా పెట్టుకోవాలి.
- పెనం మీద వేసిన ముక్కలను వెంటనే రెండో వైపునకు తిప్పకుండా మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి సుమారు మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చేప ముక్కను రెండో వైపుకు తిప్పుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా చేప ముక్కలను క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన చేప ముక్కలను కూడా ఇలానే వేయించుకోవాలి.
- చివరగా పెనం మీద కరివేపాకును రెమ్మలతో సహా వేయించుకుని చేప ముక్కల మీద గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే చేపల ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చేపలను ఉప్పు, నిమ్మరసంతో కడగటం వల్ల నీచు వాసన లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే ముక్కలు కూడా తాజాగా ఉంటాయి.
- చేప ముక్కలను రౌండ్ షేప్లో మరీ మందంగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ వచ్చేలా కట్ చేసుకుంటే సరి.
- మసాలా పేస్ట్ గట్టిగానే ఉండాలి. అప్పుడే ముక్కలకు పట్టడంతో పాటు ఫ్రై చేసేటప్పుడు నూనెలో విడిపోకుండా ఉంటుంది.
- మారినేట్ చేసి చేప ముక్కలను కచ్చితంగా ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మసాలా ఫ్లేవర్ అనేది ముక్కలకు పట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది. సుమారు 2 గంటల పాటు అయినా ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. అలా వీలుపడదంటే కనీసం అరగంట ఉంచినా చాలు.
