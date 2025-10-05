ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - ఒక్కో ముద్ద నోట్లోకి వెళ్తుంటే వహ్వా అనాల్సిందే!

సులభమైన పద్ధతిలో ఇంట్లోనే చేసుకునే ఫిష్ బిర్యానీ - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Fish Dum Biryani
Fish Dum Biryani (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 2:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Dum Biryani Making : బిర్యానీ పేరు చెబితే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇందులో వెజ్​, నాన్​వెజ్ ఉంటాయి. వీటిలో పిష్ బిర్యానీ కూడా ఒకటి. ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లో చేశారంటే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కమ్మకమ్మని "కంద పులుసు"- చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

Fish Dum Biryani
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి బియ్యం - 2 కప్పులు
  • చేప ముక్కలు - 350 గ్రాములు
  • మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లవర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
Fish Dum Biryani
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు కప్పుల బాస్మతి బియ్యాన్ని కడిగి నీళ్లు పోసి ఒక గంట సేపు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా ఏవైనా 350 గ్రాముల చేప ముక్కలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లవర్, కొంచెం ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోస్తూ పల్చని మిశ్రమంగా చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత 350 గ్రాముల చేప ముక్కలను వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మిశ్రమంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో నెమ్మదిగా అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం చేప ముక్కలను ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Fish Dum Biryani
టమోటాలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని చేపలను వేయించిన నూనెలో నుంచి ముప్పావు కప్పు ఆయిల్ తీసుకొని ఇందులో పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆరు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, రెండు అనాస పువ్వులు వేయాలి.
  • అలాగే కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, అర టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు రంగు మారుతున్నప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేయాలి.
  • అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక కప్పు టమోటా ముక్కలు, కాస్తా కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా వేసి బాగా కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీరు పోసి వీటిని ఉడికించాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక కొద్దిగా నిమ్మకాయ రసం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసుకోవాలి.
Fish Dum Biryani
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు లీటర్ల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ మరిగేటప్పుడు మూడు యాలకులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, కొంచెం జాపత్రి, రెండు మరాఠీ మొగ్గలు, నాలుగు లవంగాలు వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు అనాస పువ్వులు, అర టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, మూడు బిర్యానీ ఆకులు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత జల్లెడతో మసాలా దినుసులను తీసేయాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం, కాస్తా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా తరుగు యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఉడికించాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బియ్యాన్ని కొంచెం పలుకుగా ఉండే విధంగా ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు అన్నాన్ని వడగట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చేపల హండీలో పర్చుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లలో అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలిపిన వాటర్​ను బిర్యానీ అంతటా పోయాలి.
Fish Dum Biryani
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత రైస్​ను ఉడికించుకున్న నీటిని అర కప్పు తీసుకొని బిర్యానీలో పోయాలి. చివరగా కాస్తా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెను స్టవ్​పై పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​ మీద ఐదు నిమిషాలు ఆ తర్వాత లో ఫ్లేమ్​ మీద మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉంచి ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • 30 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూశారంటే టేస్టీటేస్టీ పిష్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయినట్లే!

కరకరలాడే "బ్రెడ్ మంచూరియన్" - పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్ సింపుల్​గా ఇలా చేయండి!

ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే - సింపుల్​గా "ఎగ్​ పఫ్స్" చేసుకోండిలా!

For All Latest Updates

TAGGED:

FISH DUM BIRYANI MAKING IN TELUGUఫిష్ దమ్ బిర్యానీ తయారీ విధానంCHEPA DUM BIRYANI MAKING IN TELUGUFISH BIRYANI RECIPE MAKINGFISH DUM BIRYANI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.