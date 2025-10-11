"చికెన్ లాంటి చేప ముక్క" - నీచు వాసన లేకుండా చాలా బాగుంటుంది!
చేప ముక్క గట్టిగా ఉండి, చిక్కటి గ్రేవీతో ఘుమఘుమలాడే చేపల కర్రీ ఇలా చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 2:19 PM IST
Fish Curry : నీచు వాసన, ముక్కలు గట్టిగా ఉండకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఫిష్ కర్రీ ఇష్టపడకపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు. ఫిష్ తినాలని అనుకున్నా ఈ రెండు కారణాలే వారిని దూరం చేస్తుంటాయి. అందుకే ఫిష్ కర్రీ సైతం చికెన్ మాదిరిగా ముక్కలు గట్టిగా ఉండాలన్నా, చిక్కటి గ్రేవీతో కర్రీ ఘుమఘుమలాడాలన్నా ఇలా ట్రై చేస్తే చాలు! ఎంతో టేస్టీ చేపల కర్రీని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 6
- ఉల్లిపాయలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 5
- టమోటాలు - 2
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- నీళ్లలో ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని చేప ముక్కలు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక నిమ్మ చెక్క పిండుకుని నీళ్లు పోసి కడిగి తీసుకోవాలి. ఇలా కడగడం వల్ల నీచువాసన పోతుంది. ఇపుడు ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలిపి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడెక్కగానే మారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ ముక్కలు వేయించాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ వేపు వేగిన తర్వాత మరో వైపు వేయించి ముక్కలు గట్టి పడిన తర్వాత మరో ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తిరిగి అదే ప్యాన్లో నూనె పోసుకుని జీలకర్ర, మెంతులు, సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన 4 ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి. అవి త్వరగా వేగడానికి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగాక అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కలపాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత 3 టమోటాలు సన్నగా కట్ చేయడం లేదా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకుని వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరిగించాలి. మరుగుతున్న సమయంలో మూత తీసి వేయించిన చేప ముక్కలు వేసుకుని గరిటె పెట్టకుండా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుంటే చాలు! ఫిష్ మసాలా కర్రీ ఎంతో బాగుంటుంది.
