ముల్లు లేకుండా "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే ఇబ్బంది ఉండదు!
బోన్ లెస్ "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - ముల్లుగుచ్చుకుంటుందనే భయం ఉండదిక!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 3:09 PM IST
Fish Biryani : చేపల కర్రీ ఇష్టం ఉన్నా ముల్లులు గుచ్చుకుంటాయనే భయంతో కొంతమంది దూరంగా ఉంటారు. మరి కొంత మంది ముల్లులు తక్కువగా ఉండే చేపలు తెచ్చుకుంటారు. అయినా సరే! పిల్లలకు తినిపించాలంటే చాలా భయమేస్తుంది. అయితే, ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ చేసి చూడండి. పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి రైస్ - 2 గ్లాసులు
- బోన్ లెస్ ఫిష్ - అర కేజీ
- మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - - 1 టీ స్పూన్
- ఫిష్ ముక్కలు - అరకిలో
- లవంగాలు - 6
- అనాస - 2
- దాల్చిన చెక్క - 1
- షాజీరా - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర అర టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- పచ్చి మిర్చి - 4
రైస్ లోకి
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- మరాటీ మొగ్గ - 2
- అనాస పువ్వు - 1
- షాజీరా - అర స్పూన్
బిర్యానీ కోసం :
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- పుదీనా - 1 కట్ట
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు - అర కప్పు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి రైస్ కడిగి గంట నానబెట్టుకోవాలి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసుకుని పలుచగా తయారు చేసుకోవాలి.
- కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫిష్ ముక్కలు వేసి మ్యారినేట్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముక్క వేయగానే గరిటెపెట్టకుండా వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో కడాయిలో నూనె పోసుకుని 6 లవంగాలు, 2 అనాస, దాల్చిన చెక్క, అర టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, జీలకర్ర, యాలకులు
- అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత 1.5 అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకుని వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- పసుపు, ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, టమోటా ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి.
- టమోటా ముక్కలు బాగా మగ్గి మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇపుడు అర కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. టమోటా మగ్గి నూనె వేరయ్యే సమయంలో నిమ్మరసం, పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసి కలిపి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో గిన్నెలో 2 లీటర్ల నీళ్లు పోసుకుని యాలకులు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, మరాటీ మొగ్గ, అనాస పువ్వు, షాజీరా వేసి ఐదారు నిమిషాలు బాగా మరిగించాలి.
- ఆ తర్వాత జల్లెడతో మసాలా దినుసులు తీసేసుకుని నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వడబోసి వేసుకోవాలి.
- కొత్తిమీర, పుదీనా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని 80శాతం ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత నీళ్లు రాకుండా ఉడికించుకున్న అన్నాన్ని ఫిష్ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు, పుదీనా, కొత్తిమీర, గరం మసాలా వేసి దమ్ ఇవ్వాలి.
- హై ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు ఆ తర్వాత మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు. ఇలాంటి ఫిష్ బిర్యానీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
