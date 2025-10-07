ETV Bharat / offbeat

ముల్లు లేకుండా "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే ఇబ్బంది ఉండదు!

బోన్ లెస్ "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - ముల్లుగుచ్చుకుంటుందనే భయం ఉండదిక!

fish_biryani
fish_biryani (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Fish Biryani : చేపల కర్రీ ఇష్టం ఉన్నా ముల్లులు గుచ్చుకుంటాయనే భయంతో కొంతమంది దూరంగా ఉంటారు. మరి కొంత మంది ముల్లులు తక్కువగా ఉండే చేపలు తెచ్చుకుంటారు. అయినా సరే! పిల్లలకు తినిపించాలంటే చాలా భయమేస్తుంది. అయితే, ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ చేసి చూడండి. పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు.

fish_biryani
fish_biryani (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి రైస్ - 2 గ్లాసులు
  • బోన్ లెస్ ఫిష్ - అర కేజీ
  • మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - - 1 టీ స్పూన్
  • ఫిష్ ముక్కలు - అరకిలో
  • లవంగాలు - 6
  • అనాస - 2
  • దాల్చిన చెక్క - 1
  • షాజీరా - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర అర టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • పచ్చి మిర్చి - 4
fish_biryani
fish_biryani (Getty images)

రైస్ లోకి

  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • బిర్యానీ ఆకు - 2
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • మరాటీ మొగ్గ - 2
  • అనాస పువ్వు - 1
  • షాజీరా - అర స్పూన్
fish_biryani
fish_biryani (Getty images)

బిర్యానీ కోసం :

  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు - అర కప్పు
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
fish_biryani
fish_biryani (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాస్మతి రైస్ కడిగి గంట నానబెట్టుకోవాలి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసుకుని పలుచగా తయారు చేసుకోవాలి.
  • కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫిష్ ముక్కలు వేసి మ్యారినేట్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముక్క వేయగానే గరిటెపెట్టకుండా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో కడాయిలో నూనె పోసుకుని 6 లవంగాలు, 2 అనాస, దాల్చిన చెక్క, అర టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, జీలకర్ర, యాలకులు
  • అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత 1.5 అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకుని వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • పసుపు, ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, టమోటా ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి.
  • టమోటా ముక్కలు బాగా మగ్గి మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
fish_biryani
fish_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు అర కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి. టమోటా మగ్గి నూనె వేరయ్యే సమయంలో నిమ్మరసం, పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసి కలిపి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో గిన్నెలో 2 లీటర్ల నీళ్లు పోసుకుని యాలకులు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, మరాటీ మొగ్గ, అనాస పువ్వు, షాజీరా వేసి ఐదారు నిమిషాలు బాగా మరిగించాలి.
  • ఆ తర్వాత జల్లెడతో మసాలా దినుసులు తీసేసుకుని నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వడబోసి వేసుకోవాలి.
  • కొత్తిమీర, పుదీనా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని 80శాతం ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత నీళ్లు రాకుండా ఉడికించుకున్న అన్నాన్ని ఫిష్ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు, పుదీనా, కొత్తిమీర, గరం మసాలా వేసి దమ్ ఇవ్వాలి.
  • హై ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు ఆ తర్వాత మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు. ఇలాంటి ఫిష్ బిర్యానీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.

