ETV Bharat / offbeat

"వితంతువులకు రూ.20వేలు?" - "ఉత్తుత్తి దరఖాస్తులు" - షాకైన అధికారులు!

లేని పథకం ఉన్నట్లు ప్రచారం - వితంతువులకు మాయగాళ్ల టోకరా!

fake_scheme
fake_scheme (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fake Scheme : ప్రభుత్వ పథకం అంటే మధ్యవర్తులకు పండగే. దరఖాస్తులు మొదలుకుని పథకం అమలులోనూ దండుకోవడమే. ఈ మధ్యపథకాల దరఖాస్తులు అన్నీ ఆన్​లైన్ అయిపోయిన క్రమలో జీరాక్స్ షాపుల యజమానులతో కలిసి ఉత్తుత్తి పథకానికి తెరలేపారు. మనుగడలో లేని పాత పథకానికి దరఖాస్తులు, సంతకాల పేరిట దోచుకుంటున్నారు. బాధితులందరూ భర్తను పోగొట్టుకుని కుటుంబ బరువు, బాధ్యతలను నెట్టుకొస్తున్న వారే కావడం విచారకరం. సత్తెనపల్లిలో వెలుగుచూసిన దందా వివరాలివీ.

భూకంపాల రాక చేపలు, జంతువులకు ముందే తెలుస్తుందా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!

కొంత మంది మాయగాళ్లు వితంతువుల అమాయకత్వాన్ని, అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని టోకరా వేస్తున్నారు. అమల్లో లేని పాత పథకం కొనసాగుతున్నట్లుగా చేస్తున్నారు. పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే రూ.2 వేలు ఇస్తే రూ.20 వేలు ఇప్పిస్తామని చెప్తూ మహిళలను మోసం చేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు కొందరు జీరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు, దళారులు, కొందరు ఉద్యోగులు మూకుమ్మడిగా దీనిని కొనసాగిస్తున్నారు. రోజూ పదుల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వస్తుండగా అసలు పథకమే లేకుంటే ఈ కాగితాలు ఏమిటంటూ అధికారులు అయోమయంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పథకం లేదు మహోప్రభో అంటూ అధికారులు ప్రకటనలు కూడా విడుదల చేయడం విశేషం.

కొత్త పథకాల్లో విలీనం

భర్త చనిపోయిన మహిళలు, అల్పాదాయ కుటుంబాలకు గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ కుటుంబ ప్రయోజన పథకం(ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌) ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించేది. కానీ, కొన్ని కొత్తపథకాలు రావడంతో ఈ పథకం అవసరం తగ్గిపోయింది. దీంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంతో అమలు చేయాల్సిన ఈ పథకాన్ని వేరే పథకాల్లో విలీనం చేశారు.

అధికారులు షాక్

ఇదిలా ఉండగా పలు జీరాక్స్ కేంద్రాలు, ఇంటర్నెట్ సెంటర్లలో సీఎం చంద్రబాబునాయుడు ఫొటోతో కూడిన దరఖాస్తు ఫారాల్ని విక్రయిస్తున్నారు. రూ.50 నుంచి రూ.100 డబ్బు తీసుకుని వితంతువులకు అమ్ముతున్నారు. ఈ క్రమంలో డెత్ సర్టిఫికెట్, నివాస ధ్రువీ కరణ పత్రాల కోసం సంతకాలకు వెళ్తే ఇదే అదునుగా కొందరు ఉద్యోగులు మామూళ్లు తీసుకుంటున్నారు. తీరా అంతో ఇంతో ఇచ్చి సంతకాలన్నీ పూర్తయ్యాక తహసీల్దార్‌ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు ఇస్తుండగా అధికారులు షాకవుతున్నారు. పథకం రద్దయ్యిందని, అమలులో లేదని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా ఎలాగోలా ఇంతదాకా వచ్చాం కదా అని కాగితాలు పెట్టడంటూ వితంతువులు, వారి తరఫున వచ్చిన వారు తమను విసిగిస్తున్నారని అధికారులు వాపోతున్నారు.

"20వేలు వస్తాయి 2 వేలు ఇవ్వలేరా"

ఇదిలా ఉంటే అసలే లేని పథకం కోసం దళారులు వసూలు చేస్తున్న తీరు షాకిస్తోంది. పథకం కింద రూ.20 వేలు రావాలంటే ముందుగా రూ.2 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేసి మరీ తీసుకుంటున్నారు. అప్లికేషన్ ఫాం, ఇతర పత్రాల జీరాక్సులకు ఖర్చు చేయడంతోపాటు దళారులకు 2వేలకు పైగా ఇస్తా వితంతువులు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు.

వితంతువులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ ఇస్తోందని, అంతే తప్ప ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎఫ్‌ అనే పథకం అమల్లో లేదని తహసీల్దార్లు, గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పర్యవేక్షకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. దళారుల్ని నమ్మి మోసపోవద్దని వితంతువులకు సూచిస్తున్నారు.

వితంతువులకు ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎఫ్‌ (చివర్లో ఎస్‌ బదులు ఎఫ్‌ చేర్చారు) అమలు చేస్తున్నట్లు కొందరు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. 2017 ఏప్రిల్‌ 12 తర్వాత భర్త చనిపోయిన మహిళలు ఈ పథకానికి అర్హులని, రూ.20 వేల సాయం అందుతుందని నమ్మబలుకుతున్నారు.

ఇంటికి ఇలాంటి తాళం ఉంటే దొంగలు పారిపోతారు! - ట్రెండింగ్​లో "డిజిటల్ కీ"

రైల్వే రిజర్వేషన్​లో మార్పులు - "IRCTC నయా రూల్స్" మీకు తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

వితంతువులకు ఆర్థిక సాయం పథకంNFBF SCHEMEFINANCIAL ASSISTANCE TO WIDOWSWIDOWS SCHEMEFAKE SCHEME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.