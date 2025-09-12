కమ్మటి "చింతకాయ మెంతి పులుసు" - వేడి వేడిగా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

ETV Bharat / offbeat

చింతకాయ మెంతి పులుసు - "తెలంగాణ ఫేమస్ వంటకం"

menti_pulusu_recipe_in_telugu
menti_pulusu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
September 12, 2025

Menti pulusu recipe in telugu : తెలంగాణలో మటన్, చికెన్ లేదంటే రోటి పచ్చళ్లు, పులుసులు బాగా ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఏపీలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, ఊరగాయలతో పాటు చేపలు, పీతలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అయితే, చింతకాయలతో మెంతి పులుసు ఎపుడైనా టేస్ట్ చేశారా? లేత పచ్చి చింతకాయలు తెచ్చుకుని, పచ్చిమిర్చి, మెంతి పిండితో చేసే ఈ పులుసు నోటికి కమ్మగా అనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి పుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది.

menti_pulusu_recipe_in_telugu
menti_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • లేత పచ్చి చింతకాయలు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • మెంతులు - 1.5స్పూన్
  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
menti_pulusu_recipe_in_telugu
menti_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • చింతకాయ మెంతి పులుసు తయారీ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. దీనిని లేత, పచ్చి చింతకాయలతో చేస్తే బాగుంటుంది. ఆ స్పెషల్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది. కానీ అవి అందుబాటులో లేకపోతే చింతపండు కాయలు కూడా తీసుకోవచ్చు.
  • పచ్చిమిర్చికి నిలువుగా గాట్లు పెట్టుకుని, లోపల గింజలు తీయకుండా అలాగే ఉంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
menti_pulusu_recipe_in_telugu
menti_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని పచ్చి చింతకాయలు ఉడికించుకోవాలి. గ్లాసు నీళ్లు పోసి 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత మంట కట్టేసి చల్లారిన తర్వాత చింతకాయలను మాష్ చేసుకోవాలి. రసం పిండుకుని పీచు, పిక్కలు లేకుండా జల్లెడతో వడగట్టుకోవాలి. ఈ రసాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు 1.5స్పూన్ మెంతులు సన్నటి మంటపై మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • రంగు మారిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని అదే గిన్నెలో పావు కప్పు శనగపప్పు వేసుకుని వేయించాలి.
  • మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
menti_pulusu_recipe_in_telugu
menti_pulusu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • మెంతులు, శనగపప్పు చల్లారనిచ్చి ఆ తర్వాత ముందుగా మెంతులు, శనగపప్పు వేర్వేరుగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • శనగపప్పును బరకగా కాకుండా బాగా మెత్తగా పొడి చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని లిక్విడ్ చేసుకోవాలి. ఈ లిక్విడ్ చారులోకి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇపుడొక గిన్నెలో నూనె ఆవాలు, జీలకర్ర, చీల్చి పెట్టుకున్న పచ్చి మిర్చి వేయించుకోవాలి.
menti_pulusu_recipe_in_telugu
menti_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • పచ్చి మిర్చి కాస్త రంగు మారగానే పసుపు, అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, చింతకాయ పులుసు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఈ పులుసులో పచ్చిమిర్చి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • నీళ్లు మసులుతున్న సమయంలో ముందుగా మెంతి పొడి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు కలిపి రెడీ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని గడ్డలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు పులుసు కాస్త చిక్కగా అనిపిస్తుంది. మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3నిమిషాలు ఉడికించుకుని వేడివేడిగా అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

