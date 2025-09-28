నోటికి కమ్మని రుచినిచ్చే "మెంతికూర పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
మెంతికూరతో పచ్చడి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : September 28, 2025 at 10:42 AM IST
Methi Leaves Chutney Recipe : మెంతికూరతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో మెంతికూర పచ్చడి ఒకటి. అయితే ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇలా చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతే కాకుండా మిగతా కూరల్ని పక్కన పెట్టేసి దీనితో కడుపునిండా తినేస్తారు. చల్లని వాతావరణంలో వేడివేడి అన్నంలో దీనిని వేసుకొని తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది. అలాగే ఇది భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతికూర - 4 కట్టలు
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 13
- పచ్చిమిర్చి - 12
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మెంతికూర ఆకులను ఓ గిన్నెలోకి తుంచుకోవాలి. ఆపై రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. (ఒకవేళ మొత్తం ఎండుమిర్చి లేదా పచ్చిమిర్చి వాడుకోవచ్చు).
- ఇవి వేగాక కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఓ గిన్నెలో తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఈ పదార్థాలు చల్లారిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న నాలుగు కప్పుల మెంతికూరను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మెంతికూర మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయి దింపి దాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మెంతికూరను ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత పచ్చడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో తాలింపు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే కమ్మని మెంతికూర పచ్చడి మీ ముందుటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్తా నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీని ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
