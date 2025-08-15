FASTag Annual Pass Launched: కార్లు, ఇతర వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఒక్కోసారి టోల్ గేట్తో పెద్ద చిక్కే వచ్చి పడుతుంది. ఎందుకంటే ఫాస్టాగ్ కంపల్సరీ. అందులోనూ అది రీఛార్జ్ చేసి ఉండాల్సిందే. పొరపాటున రీఛార్జ్ చేయడం మరిచిపోయి టోల్ గేట్ గడప తొక్కారంటే అంతే. ఫైన్ వంటి చిక్కులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇందుకోసం ఓ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వార్షిక పాస్ : నేషనల్ హైవేస్, నేషనల్ ఎక్స్ప్రెస్వేల మీద జర్నీ చేసే వాణిజ్యేతర వాహనాల కోసం టోల్ పాస్ తీసుకొచ్చింది. రూ.3 వేలతో ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు ఈ పాస్ ఏడాదిపాటు అమల్లో ఉంటుంది. ఫలితంగా వాహనదారులు పదేపదే రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
200 ట్రిప్పులు : ఏడాదిపాటు వ్యాలిడిటీ ఉండే ఈ పాస్ను అన్ని రకాల వాహనాలకు ఇవ్వరు. అంటే వాణిజ్య వాహనాలకు అవకాశం లేదు. కార్లు, వ్యాన్లు, జీపులు వంటి వ్యక్తిగత వాహనాలకు మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ పాస్ను రూ.3 వేలతో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 200 ట్రిప్పుల వరకు పనిచేస్తుంది. లేదంటే ఏడాది పాటు అమల్లో ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది ముందైతే అది వర్తిస్తుంది. ఏడాది లోపే 200 ట్రిప్పులు అయిపోతే మళ్లీ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ట్రిప్పు ఇలా లెక్కిస్తారు : ట్రిప్పు అంటే సాధారణ వాడుకలో వెళ్లిరావడాన్ని ఒక ట్రిప్పుగా భావిస్తారు. కానీ, టోల్ ట్రిప్పు లెక్క వేరే ఉంటుంది. మీరు ఒక టోల్గేట్ను టచ్ చేస్తే దాన్ని ఒక ట్రిప్పుగా కౌంట్ చేస్తారు. అంటే ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ హైవే నుంచి విజయవాడకు కారులో వెళ్లాల్సి వస్తే 3 టోల్గేట్లు దాటాలి. అంటే ఆ కారు 3 ట్రిప్పులు దాటిందని అర్థం. మళ్లీ రిటర్న్ జర్నీకి మరో 3 ట్రిప్పులుగా లెక్కిస్తారు.
లాభమెంత?: ఇప్పుడున్న విధానం ప్రకారం సాధారణంగా ఒక టోల్గేట్ దగ్గర కనీసం రూ.50 చెల్లిస్తే 200 టోల్ గేట్లు క్రాస్ చేయడానికి రూ.10 వేలు చెల్లించాలి. కానీ వార్షిక పాస్ తీసుకుంటే రూ.3 వేలతోనే సరిపోతుంది. తద్వారా ఏడాదికి సగటున రూ.7 వేలు మిగులుతాయని అనుకోవచ్చు.
మరి వారి సంగతి? : ఏడాదికి 200 ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఈ పాస్ లాభదాయకంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి వాహనం బయటకు తీసేవారి పరిస్థితేంటి? అనే సందేహం చాలా మందికి వస్తుంది. దానికి పాత పద్ధతిలోనే ముందుకు సాగే అవకాశాన్ని కేంద్రం కల్పిస్తోంది. అంటే ఏడాది పాస్ కు రూ.3 వేలు చెల్లిస్తే తమకు నష్టం కలుగుతుందని భావిస్తే ఇప్పుడున్న పద్ధతిలోనే రీఛార్జ్ కొనసాగించుకోవచ్చు.
యాక్టివేట్ ఇలా చేసుకోవాలి :
- ఈ సంవత్సరం టోల్ పాస్ను యాక్టివేట్ చేసుకునేందుకు రవాణాశాఖ ఓ లింక్ ప్రవేశపెట్టింది. దీన్ని "రాజ్మార్గ్ యాత్ర" యాప్ ద్వారా పొందొచ్చు.
- ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ యాపిల్ స్టోర్, ప్లేస్టోర్ నుంచి "రాజ్మార్గ్ యాత్ర" యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈ లింక్ NHAI, morth వెబ్సైట్లలోనూ అందుబాటులో ఉంది.
- మీ వెహికిల్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, ఫాస్టాగ్ డీటెయిల్స్ ద్వారా లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది.
- తర్వాత పేమెంట్ గేట్వే ను ఉపయోగించి రూ.3వేలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
- 2 గంటల్లో వన్ ఇయర్ పాస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మొబైల్కు కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది.
వచ్చే నెల నుంచే టోల్ప్లాజాల వద్ద వార్షిక పాస్ - మీ సందేహాలన్నింటికీ సమాధానాలివిగో!
కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్తున్నారా?- ఈ యాప్తో మీ ప్రయాణం చాలా ఈజీ బాస్..!