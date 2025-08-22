ETV Bharat / offbeat

శనగలతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - టీ టైమ్​ స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​ - ప్రిపరేషన్​ ఈజీ! - EVENING SNACK SANAGALA PAKODA

-శనగలతో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా ఓసారి ఇలా పకోడీ చేసుకోండి - అద్దిరిపోతుంది!

Evening Snack Sanagala Pakoda
Evening Snack Sanagala Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 6:30 PM IST

Evening Snack Sanagala Pakoda: పకోడీలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఈవెనింగ్​ టైమ్​ స్నాక్​గా చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఇక పకోడీలు అంటే ఉల్లిపాయలు, పాలకూర వంటివాటితో ఎక్కువ మంది చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే బోర్​. అందుకే ఓసారి ఇలా శనగలతో పకోడీలు చేసుకోండి. భలే క్రిస్పీగా ఉంటాయి. పైగా ఈ శనగలు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇక ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనేంత బాగుంటాయి. పిల్లలు కూడా వద్దనుకుండా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ శనగలతో పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kabuli Sanagalu
కాబూలీ శనగలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కాబూలీ శనగలు - 1 కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • మైదా పిండి - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Corn Flour
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కాబూలీ శనగలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • శనగలు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు, అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి శనగలను జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని నీళ్లు మొత్తం పోయేవరకు కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు అల్లం పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, ఉప్పు, జీలకర్ర, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, చాట్​ మసాలా, మైదా పిండి, శనగపిండి, అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. శనగలను ఉడికించుకునేటప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో చూసి వేసుకోవాలి.
Besan
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిలో ఉడికించిన కాబులీ శనగలు వేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీటిని చిలకరించుకుంటూ పిండి మొత్తం శనగలకు పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తం శనగలకు చక్కగా కోట్​ అయిన తర్వాత పక్కన పెట్టాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న శనగలను ఒక్కొక్కటిగా నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్ వచ్చే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Sanagala Pakoda
శనగల పకోడీ (ETV Bharat)
  • ఇలా వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలినవి వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరగా అదే నూనెలో కరివేపాకు, కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఫైనల్​గా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేయించిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చితో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ ఇంకా క్రంచీగా ఉండే శనగల పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sanagala Pakoda
శనగల పకోడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • శనగలను మరీ మెత్తగా ఉడికించుకోవద్దు. నార్మల్​గా కుక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ మెత్తగా బాయిల్​ చేస్తే పిండిలో కలిపేటప్పుడు పేస్ట్​లాగా అయిపోవడంతో పాటు నూనెలో వేయడానికి రాదు.
  • శనగల మిశ్రమం లూజ్​గా ఉండొద్దు. కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ చల్లుకుంటూ పిండి శనగలకు పట్టేలా కోట్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడే పకోడీలు రుచికరంగా ఉంటాయి.

