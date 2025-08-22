Evening Snack Sanagala Pakoda: పకోడీలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇక పకోడీలు అంటే ఉల్లిపాయలు, పాలకూర వంటివాటితో ఎక్కువ మంది చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే బోర్. అందుకే ఓసారి ఇలా శనగలతో పకోడీలు చేసుకోండి. భలే క్రిస్పీగా ఉంటాయి. పైగా ఈ శనగలు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇక ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనేంత బాగుంటాయి. పిల్లలు కూడా వద్దనుకుండా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ శనగలతో పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కాబూలీ శనగలు - 1 కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - పావు టీస్పూన్
- మైదా పిండి - 1 టీస్పూన్
- శనగపిండి - 1 టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కాబూలీ శనగలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- శనగలు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు, అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి శనగలను జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని నీళ్లు మొత్తం పోయేవరకు కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు అల్లం పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కార్న్ఫ్లోర్, ఉప్పు, జీలకర్ర, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, చాట్ మసాలా, మైదా పిండి, శనగపిండి, అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. శనగలను ఉడికించుకునేటప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో చూసి వేసుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిలో ఉడికించిన కాబులీ శనగలు వేసి నిధానంగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీటిని చిలకరించుకుంటూ పిండి మొత్తం శనగలకు పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి.
- పిండి మొత్తం శనగలకు చక్కగా కోట్ అయిన తర్వాత పక్కన పెట్టాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న శనగలను ఒక్కొక్కటిగా నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలినవి వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- చివరగా అదే నూనెలో కరివేపాకు, కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఫైనల్గా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేయించిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చితో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ ఇంకా క్రంచీగా ఉండే శనగల పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- శనగలను మరీ మెత్తగా ఉడికించుకోవద్దు. నార్మల్గా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ మెత్తగా బాయిల్ చేస్తే పిండిలో కలిపేటప్పుడు పేస్ట్లాగా అయిపోవడంతో పాటు నూనెలో వేయడానికి రాదు.
- శనగల మిశ్రమం లూజ్గా ఉండొద్దు. కొద్దికొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుంటూ పిండి శనగలకు పట్టేలా కోట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే పకోడీలు రుచికరంగా ఉంటాయి.
