అమ్మమ్మల కాలం నాటి "చిన్న ఎండురొయ్యల చారు" - ఫస్ట్​ టైమ్​ చేసిన అద్భుతంగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - SIMPLE ENDU ROYYALA CHARU

ఎండు రొయ్యలతో టమోటా కూర మాత్రమే కాదు - నోరూరించేలా చారు రెడీ చేసుకోవచ్చు!

Chinna Endu Royyala Charu in Telugu
Chinna Endu Royyala Charu in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 2:30 PM IST

Chinna Endu Royyala Charu in Telugu : పాత కాలం రోజుల్లో ఎండు రొయ్యలతో చారు, టమోటా కూర వంటివి ఎక్కువగా చేసుకొనే వారు. వీటిని పెనంలో కాసేపు వేయించి కడగడం వల్ల కూర ఎలాంటి వాసన లేకుండా ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, ఈ ఎండు రొయ్యల్లోనే చిన్నవి కూడా మార్కెట్లో ఎక్కువగా అమ్ముతుంటారు. వీటితో కూర ఎలా వండాలో కొంత మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇలా చిన్న ఎండురొయ్యలతో ఏదైనా రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకునే వారు ఇలా కమ్మగా చారు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఈ చిన్న ఎండురొయ్యల చారు అన్నంలోకి పుల్లగా, కారంగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Chinna Endu Royyalu
Chinna Endu Royyalu (getty images)

ఎండు రొయ్యల చారు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - చిన్న ఎండురొయ్యలు
  • చింతపండు -కొద్దిగా
  • 3 టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • టీస్పూన్​ -ఆవాలు
  • టీస్పూన్ -జీలకర్ర
  • టీస్పూన్ -మినప్పప్పు
  • పావు టీస్పూన్ - మెంతులు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 6
  • టేబుల్​స్పూన్ - అల్లం తరుగు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 3
  • తగినంత ఉప్పు
  • పచ్చిమిర్చిలు - 5
  • టమోటాలు -2
  • కొత్తిమీర తరుగు కొద్దిగా
  • రుచికి సరిపడా- కారం
  • టీస్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • చారుకి సరిపడా నీళ్లు
  • అర - టీస్పూన్ పసుపు
tomato
tomato (getty images)

ఎండు రొయ్యల చారు తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్లో ఒక కప్పు చిన్న ఎండురొయ్యలు వేసి సరిపడా నీళ్లు వేసుకొని 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. అనంతరం స్టెయినర్లో ఎండురొయ్యలు వేసి నీటిని వడకట్టుకోవాలి. వీటిని కాస్త లైట్​గా నీళ్లు లేకుండా పిండుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే మరొక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు వేసి కడిగి నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చింతపండు రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్లు నూనె వేసి వేడిచేయండి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఇందులో ఎండురొయ్యలు వేసి 2 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేయండి.
onion
onion (getty images)
  • చిన్న ఎండు రొయ్యలు కాస్త గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక వాటిని ఆయిల్​ లేకుండా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో టీస్పూన్​ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పావు టీస్పూన్ మెంతులు, ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, టేబుల్​స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయండి.
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించండి. ఉల్లిపాయలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
mirchi
mirchi (getty images)
  • టమోటాలు కాస్త మెత్తబడిన తర్వాత రుచికి సరిపడా కారం, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలపండి.
  • తర్వాత టీస్పూన్ ధనియాల పొడి, చింతపండు రసం వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇందులో చారుకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపండి. చారులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు చెక్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
  • తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎండురొయ్యలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపండి. ఓ 8 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
spices
spices (getty images)

అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఎండురొయ్యల చారు మీ ముందుంటుంది. నాన్​వెజ్​ ప్రియులకు వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ ఒక్కచారు ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. రుచికరమైన ఎండురొయ్యల చారు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!

