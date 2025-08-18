Chinna Endu Royyala Charu in Telugu : పాత కాలం రోజుల్లో ఎండు రొయ్యలతో చారు, టమోటా కూర వంటివి ఎక్కువగా చేసుకొనే వారు. వీటిని పెనంలో కాసేపు వేయించి కడగడం వల్ల కూర ఎలాంటి వాసన లేకుండా ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, ఈ ఎండు రొయ్యల్లోనే చిన్నవి కూడా మార్కెట్లో ఎక్కువగా అమ్ముతుంటారు. వీటితో కూర ఎలా వండాలో కొంత మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇలా చిన్న ఎండురొయ్యలతో ఏదైనా రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకునే వారు ఇలా కమ్మగా చారు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఈ చిన్న ఎండురొయ్యల చారు అన్నంలోకి పుల్లగా, కారంగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఎండు రొయ్యల చారు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - చిన్న ఎండురొయ్యలు
- చింతపండు -కొద్దిగా
- 3 టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- టీస్పూన్ -ఆవాలు
- టీస్పూన్ -జీలకర్ర
- టీస్పూన్ -మినప్పప్పు
- పావు టీస్పూన్ - మెంతులు
- ఎండుమిర్చి - 4
- కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 6
- టేబుల్స్పూన్ - అల్లం తరుగు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - 3
- తగినంత ఉప్పు
- పచ్చిమిర్చిలు - 5
- టమోటాలు -2
- కొత్తిమీర తరుగు కొద్దిగా
- రుచికి సరిపడా- కారం
- టీస్పూన్ - ధనియాల పొడి
- చారుకి సరిపడా నీళ్లు
- అర - టీస్పూన్ పసుపు
ఎండు రొయ్యల చారు తయారీ విధానం:
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు చిన్న ఎండురొయ్యలు వేసి సరిపడా నీళ్లు వేసుకొని 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. అనంతరం స్టెయినర్లో ఎండురొయ్యలు వేసి నీటిని వడకట్టుకోవాలి. వీటిని కాస్త లైట్గా నీళ్లు లేకుండా పిండుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే మరొక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు వేసి కడిగి నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చింతపండు రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్లు నూనె వేసి వేడిచేయండి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఇందులో ఎండురొయ్యలు వేసి 2 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేయండి.
- చిన్న ఎండు రొయ్యలు కాస్త గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక వాటిని ఆయిల్ లేకుండా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో టీస్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పావు టీస్పూన్ మెంతులు, ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, టేబుల్స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించండి. ఉల్లిపాయలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
- టమోటాలు కాస్త మెత్తబడిన తర్వాత రుచికి సరిపడా కారం, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలపండి.
- తర్వాత టీస్పూన్ ధనియాల పొడి, చింతపండు రసం వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇందులో చారుకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపండి. చారులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు చెక్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
- తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎండురొయ్యలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపండి. ఓ 8 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఎండురొయ్యల చారు మీ ముందుంటుంది. నాన్వెజ్ ప్రియులకు వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ ఒక్కచారు ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. రుచికరమైన ఎండురొయ్యల చారు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!
