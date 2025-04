ETV Bharat / offbeat

గుడ్లు లేకుండానే అద్దిరిపోయే రుచిలో "ఎగ్ కర్రీ"! - నాన్​వెజ్ తినని వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్! - VEG EGG CURRY RECIPE AT HOME

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Vegitable Curry Like Egg Curry : కోడిగుడ్డుతో చేసే వంటకాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, కొంతమంది గుడ్డు తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికోసం కోడిగుడ్డు లేకుండా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్బుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ కూర చూడడానికి ఎగ్​ కర్రీలా అనిపిస్తుంది. కానీ, అందులో గుడ్డు ఉండదు. రుచిలో మాత్రం గుడ్డు కూరల కంటే కమ్మగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అన్నం, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకి తిన్నా అద్భుతమే. ఇంటికి నాన్​వెజ్ తినని చుట్టాలొస్తే ఈ కర్రీ చేసి పెట్టండి. చాలా థ్రిల్ అవ్వడమే కాకుండా మిమ్మల్ని తెగ మెచ్చుకుంటారు! ఇంతకీ, ఈ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

VEG EGG CURRY (ETV Bharat)

ఈ టిప్స్​తో పర్ఫెక్ట్ కర్రీ :