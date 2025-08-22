Egg Uggani Recipe: "ఉగ్గాని - మిర్చి బజ్జీ" మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇక ఈ కాంబినేషన్ నెవ్వర్ బిఫోర్ ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్. ముఖ్యంగా రాయలసీమలో ఇది చాలా పాపులర్. వేడివేడి మిర్చి బజ్జీలతో ఉగ్గాని కలిపి తింటుంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఈ కాంబినేషన్లో కాకుండా ఓసారి ఎగ్ ఉగ్గాని ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా కూడా ఇవి బెస్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్ ఉగ్గాని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఎగ్ ఫ్రై చేసేందుకు:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్లు
- కోడిగుడ్లు - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
ఉగ్గాని కోసం:
- పచ్చిమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- ఉప్పు - సరిపడా
- కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- మరమరాలు - 3 కప్పులు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, కొబ్బరిపొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి మూడు కప్పుల మరమరాలు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా మరమరాలను పిండుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఉగ్గాని కోసం, ఎగ్ ఫ్రై చేసేందుకు అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, టమాటా, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ముందుగా ఎగ్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాల పొడి, లైట్గా ఉప్పు చల్లుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అదే పాన్లోకి మరికొంచెం నూనె వేసి ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఓ నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం పసుపు వేసి కలిపి శుభ్రం చేసుకున్న మరమరాలు వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించుకున్న ఎగ్ మిశ్రమం వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఎగ్ ఉగ్గాని రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాలను మరీ నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పిండేసి పక్కకు తీసుకుంటే సరి.
- ఎగ్ ఫ్రై చేసుకునేందుకు మిరియాల పొడి లేకపోతే దాని బదులు ఎండు కారం కూడా వేసుకోవచ్చు.
