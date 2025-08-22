ETV Bharat / offbeat

రాయలసీమ స్టైల్​ "ఎగ్​ ఉగ్గాని" - కమ్మగా ఉంటుంది - పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చుతుంది! - EGG UGGANI RECIPE

-ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా - ఓసారి కోడిగుడ్లు వేసి ఉగ్గాని చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!

Egg Uggani Recipe
Egg Uggani Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read

Egg Uggani Recipe: "ఉగ్గాని - మిర్చి బజ్జీ" మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​. ఇక ఈ కాంబినేషన్​ నెవ్వర్​ బిఫోర్​ ఎవ్వర్​ ఆఫ్టర్​. ముఖ్యంగా రాయలసీమలో ఇది చాలా పాపులర్​. వేడివేడి మిర్చి బజ్జీలతో ఉగ్గాని కలిపి తింటుంటే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఈ కాంబినేషన్​లో కాకుండా ఓసారి ఎగ్​ ఉగ్గాని ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా కూడా ఇవి బెస్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ ఉగ్గాని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఎగ్​ ఫ్రై చేసేందుకు:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కోడిగుడ్లు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
Puffed Rice
మరమరాలు (Getty Images)

ఉగ్గాని కోసం:

  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మరమరాలు - 3 కప్పులు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Egg
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, కొబ్బరిపొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి మూడు కప్పుల మరమరాలు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి శుభ్రంగా కడిగి వాటర్​ లేకుండా మరమరాలను పిండుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఉగ్గాని కోసం, ఎగ్​ ఫ్రై చేసేందుకు అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, టమాటా, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ముందుగా ఎగ్​ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాల పొడి, లైట్​గా ఉప్పు చల్లుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Egg Uggani
ఉల్లిపాయ మిశ్రమం (Getty Images)
  • ఎగ్​ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నూనె వేసి ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఓ నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం పసుపు వేసి కలిపి శుభ్రం చేసుకున్న మరమరాలు వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించుకున్న ఎగ్​ మిశ్రమం వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఎగ్​ ఉగ్గాని రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Uggani
ఎగ్​ ఉగ్గాని (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలను మరీ నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పిండేసి పక్కకు తీసుకుంటే సరి.
  • ఎగ్​ ఫ్రై చేసుకునేందుకు మిరియాల పొడి లేకపోతే దాని బదులు ఎండు కారం కూడా వేసుకోవచ్చు.

రాగి పిండితో "బోండాలు" - నూనె పీల్చవు, పిండి చక్కగా ఉడుకుతుంది!

ఎంతో టేస్టీగా "తోటకూర - పుట్నాలపొడి" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే అదుర్స్!

Egg Uggani Recipe: "ఉగ్గాని - మిర్చి బజ్జీ" మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​. ఇక ఈ కాంబినేషన్​ నెవ్వర్​ బిఫోర్​ ఎవ్వర్​ ఆఫ్టర్​. ముఖ్యంగా రాయలసీమలో ఇది చాలా పాపులర్​. వేడివేడి మిర్చి బజ్జీలతో ఉగ్గాని కలిపి తింటుంటే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఈ కాంబినేషన్​లో కాకుండా ఓసారి ఎగ్​ ఉగ్గాని ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా కూడా ఇవి బెస్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ ఉగ్గాని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఎగ్​ ఫ్రై చేసేందుకు:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కోడిగుడ్లు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
Puffed Rice
మరమరాలు (Getty Images)

ఉగ్గాని కోసం:

  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మరమరాలు - 3 కప్పులు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Egg
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, కొబ్బరిపొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి మూడు కప్పుల మరమరాలు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి శుభ్రంగా కడిగి వాటర్​ లేకుండా మరమరాలను పిండుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఉగ్గాని కోసం, ఎగ్​ ఫ్రై చేసేందుకు అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, టమాటా, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ముందుగా ఎగ్​ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాల పొడి, లైట్​గా ఉప్పు చల్లుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Egg Uggani
ఉల్లిపాయ మిశ్రమం (Getty Images)
  • ఎగ్​ మిశ్రమం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నూనె వేసి ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఓ నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం పసుపు వేసి కలిపి శుభ్రం చేసుకున్న మరమరాలు వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించుకున్న ఎగ్​ మిశ్రమం వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఎగ్​ ఉగ్గాని రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Egg Uggani
ఎగ్​ ఉగ్గాని (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలను మరీ నీటిలో నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పిండేసి పక్కకు తీసుకుంటే సరి.
  • ఎగ్​ ఫ్రై చేసుకునేందుకు మిరియాల పొడి లేకపోతే దాని బదులు ఎండు కారం కూడా వేసుకోవచ్చు.

రాగి పిండితో "బోండాలు" - నూనె పీల్చవు, పిండి చక్కగా ఉడుకుతుంది!

ఎంతో టేస్టీగా "తోటకూర - పుట్నాలపొడి" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే అదుర్స్!

For All Latest Updates

TAGGED:

EGG UGGANI RECIPETASTY AND SPICY EGG UGGANIEGG UGGANI RECIPE IN TELUGUఎగ్​ ఉగ్గాని ఎలా చేయాలిEGG UGGANI RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.