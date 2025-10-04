ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే - సింపుల్గా "ఎగ్ పఫ్స్" చేసుకోండిలా!
బేక్ చేయకుండానే ఎగ్ పఫ్ తయారీ - చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 3:47 PM IST
Egg Puffs Preparation in Telugu : బేకరీల్లో దొరికే పఫ్స్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎగ్ పఫ్ కూడా ఒకటి. దీనిని ఇంట్లో ఓవెన్ లేకుండానే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక మీరూ ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇప్పుడు ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కోడిగుడ్లు - 4
- కార్న్ఫ్లవర్ - 2 టీ స్పూన్లు
- నూనె - ఒక టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా నాలుగు కోడిగుడ్లను ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని పొట్టుతీసి నిలువుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒక కప్పు మైదాపిండిని తీసుకోవాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. అదే విధంగా కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మరి మెత్తగా కాకుండా మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లవర్ వేసి కలపాలి. (కార్న్ఫ్లవర్ లేదంటే మైదాపిండి వాడొచ్చు).
- ఇప్పుడు కలిపి ఉంచిన పిండిని తీసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఒక పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కొద్దిగా పొడి పిండి వేస్తూ కర్రతో పొడవుగా, పల్చగా వచ్చేలా చేయాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న నెయ్యికార్న్ఫ్లవర్ మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసి దానిని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా రోల్ మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- ఆ రోల్ను మరోసారి చపాతీ పీటపై పెట్టుకొని కొద్దిగా పొడి పిండి వేస్తూ మరోసారి పొడవుగా, పల్చగా చేసుకుంటూ రోల్ చేయాలి.
- అనంతరం రోల్ చేసిన పిండి ముద్దలను మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులో ఒక పిండి ముద్దను తీసుకొని పూరీ సైజులా చేసుకోవాలి. వీటి అంచులను స్క్వైర్ షేఫ్ వచ్చేలా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిపై స్టఫింగ్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ పెట్టి ట్రైయాంగిల్ షేప్లా (త్రిభుజాకారంలో) మూడు వైపులా చేయాలి.
- మరోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ పఫ్స్ వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరె అటూఇటూ టర్న్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి మంచి కలకర్ వచ్చేవరకు నూనెలో ఉంచి ఆ తర్వాత ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే వేడివేడి ఎగ్ పఫ్స్ తయారైనట్లే.
